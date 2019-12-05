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السعودية تستعد لظاهرة لم تحدث منذ 118 عاماً

السعودية تستعد لظاهرة لم تحدث منذ 118 عاماً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (اليوم) السعودية: إن المملكة ستشهد، فجر الخميس 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ظاهرة لم تحدث منذ 118 سنة.

وأضافت الصحيفة: "تشهد سماء المملكة نهاية الشهر الحالي ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 118 سنة، وهي الكسوف الحلقي، الذي سيحدث فجر الخميس 29-4-1441هـ، الموافق 26-12-2019"، مشيرةً إلى أن الكسوف الحلقي يعتبر ظاهرة كونية طبيعية مماثلة فلكيا للكسوف الكلي مع فارق صغير.

وأكد الفلكي ملهم هندي أن "الكسوف الحلقي حالة خاصة من حالات الكسوف يحدث عندما يكون القمر بين الأرض والشمس وبسبب أن بعد القمر عن الأرض غير ثابت فمرة يكون قريبا وأخرى بعيداً، ونتيجة هذا التغير في البعد يتغير حجم القمر ظاهريا بالنسبة لنا فحين يكون قريبا يكون حجمه كبيرا فيغطي كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف الكلي، وحين يكون بعيدا ويصادف وجوده بين الأرض والشمس يصغر حجمه فيكون أصغر من قرص الشمس، لذلك لا يغطيه كاملاً بل يكون لحظة ذروة الكسوف ضوء الشمس يحيط بظل القمر فتظهر لنا حلقة من نور الشمس فيسمى كسوف حلقي.

وأوضح هندي، أن "الكسوف الحلقي يفرق عن الكسوف الجزئي، حيث أن الكسوف الحلقي تظهر أطراف الشمس محيطة بظل القمر، أما الجزئي يكون الظل متصل لأحد أطراف الشمس فيظهر لنا مايشبة الهلال".

وأشار إلى أن "هناك أنوع من الكسوف جزئي وهو قليل جدا يظهر قرب الاقطاب فقط، والكلي وهو يغطي كامل الشمس، والحلقي يغطي وسط الشمس ويترك الأطراف، وهناك كسوف هجين يجمع بين الكسوف الحلقي والكسوف الكلي حيث يبدأ الكسوف إما حلقي ثم يتحول إلى كلي أو كلي ثم يتحول إلى حلقي، وهذا يحدث بشكل نادر عندما يكون بعد القمر متناسب مع بعد الشمس وحجمها فيكون في الحدود الفاصلة بين الحلقي والكلي".

وأكد العالم الفلكي أن "الشمس ستشرق وهي مكسوفة جزئيا على مدينة الرياض أما على المنطقة الشرقية ستشاهد كسوف حلقي وبقية المناطق فتشاهد كسوف جزئي بنسب مختلفة، والمنطقة الغربية بحدود 50%، ويستمر الكسوف لمدة ساعتين تقريبا"، موضحا أن "إمكانية مشاهدة الكسوف الجزئي في منطقة الرياض بنسبة 87%، وفي مدينة الكويت بنسبة 81%، وفي أبها بنسبة 58%، وفي جازان بنسبة 55% ، وفي المدينة المنورة بنسبة 37%".

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