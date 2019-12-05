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شؤون فلسطينية

"بالتل" تشرع بالمرحلة الرابعة من شبكة الجيل الجديد من الهاتف NGN

"بالتل" تشرع بالمرحلة الرابعة من شبكة الجيل الجديد من الهاتف NGN
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن استكمالها للمرحلة الثالثة وبدئها بالمرحلة الرابعة لمشروع تحديث شبكة الهاتف من الجيل الجديد (NGN) التي اطلقتها قبل عام ونصف بالشراكة مع شركة Ribbon  المزود الرائد لحلول الاتصالات حول العالم والتي تهدف من خلالها نشر أحدث إصدار من الصوت الثابت عبر بروتوكول الإنترنت والذي يعمل على توحيد وتحديث البنية التحتية للخدمات الصوتية بشكل كبير ويضع فلسطين في مقدمة الدول التي ستكون جاهزة لخدمات العقد القادم (2030-2020) ويأهلها لمواجهة حجم الطلب المتزايد على الخدمات الجديدة ومواجهة التحديات المتوقعة.

ووضّح المهندس جمال الطويل مدير إدارة التطوير وعمليات الشبكة في شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بأن بالتل قامت بترقية الشبكات الرئيسية والفرعية لتلبية حجم تدفق البيانات المتزايد ضمن خدمات الاتصالات والناتج عن اعتماد المشترك على هذه الخدمات بكافة نواحي الحياة، بالإضافة لذلك فقد قامت بالتل خلال العامين الماضيين بإجراء عدة مشاريع لرفع سعة الشبكة لتصل اليوم الى مئات الجيجا بت في الثانية الواحدة على الشبكة الرئيسية.

وأضاف الطويل: " يجري حالياً نقل وتحديث مسارات وانظمة الشبكة التابعة لـ "بالتل" الى مركز بياناتها الجديد والذي يعد أضخم وأحدث مركز بيانات في فلسطين والتي تقوم بالتل من خلاله بتقديم خدمات متنوعة لقطاع المؤسسات والشركات تسمح لهم بتخزين بياناتهم ضمن اعلى معايير الجودة والامان العالمية المعتمدة لمراكز البيانات. 

واكد الطويل ان طواقم بالتل الهندسية تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع من اجل إتمام عمليات النقل للأجهزة بأعلى مستويات الجودة ؛ ووجه الطويل إعتذاره للمشتركين عن اي تشويش قد يحدث على الخدمات خلال عمليات النقل شاكراً مشتركي بالتل على تفهمهم لاهمية هذه المرحلة التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة لهم.

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