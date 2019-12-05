انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 7.73% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.

الشهر نسبة التغير الشهرية (%) كانون ثاني - 10.36 شباط + 2.89 آذار + 6.11 نيسان + 0.28 أيار - 8.09 حزيران + 1.01 تموز + 10.83 آب - 4.61 أيلول + 8.86 تشرين أول - 0.82

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 1.86% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.49% خلال شهر تشرين أول 2019 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين أول 2019 مقارنة بشهر أيلول 2019 أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة الأثاث، صناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المنسوجات.من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة الملابس، صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.الجدول يوضح نسب التغير الشهرية في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للأشهر:كانون ثاني – تشرين أول 2019:الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين للأشهر:تشرين أول 2018 – تشرين أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100)