عاجل

  • الشرطة: وفاة المسن مصطفى خميس رمضان (62 عامًا) في حادث سير بمحافظة خانيونس

عربي

قرار مصري بشأن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة

قرار مصري بشأن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجدي أمين، رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قراراً جديداً بشأن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مملوكة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

وقال أمين لوكالة (رويترز): إن شركته تسعى لطرح ستة آلاف فدان للبيع في العاصمة حتى يونيو/ حزيران 2020، مؤكداً أن المرحلة الأولى من العاصمة تبلغ "40 ألف فدان تم بيع 17500 فدان منها حتى الآن ونخطط لبيع ستة آلاف فدان حتى يونيو  2020".

ولدى الدولة المصرية خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة، باسم العاصمة الإدارية الجديدة، وأُعلن عنها في آذار/مارس 2015، خلال قمة اقتصادية عقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.

ومن المتوقع أن تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع، حيث تتضمن المرحلة الأولى، التي تغطي نحو 168 كيلومترا مربعا، الوزارات وأحياء سكنية والحي الدبلوماسي وحي المال والأعمال.

وتخطط الحكومة المصرية للبدء بإدارة البلاد من العاصمة الجديدة الواقعة في الصحراء اعتبارا من منتصف 2020. 

أخبار ذات صلة

السعودية تستعد لظاهرة لم تحدث منذ 118 عاماً

السعودية تستعد لظاهرة لم تحدث منذ 118 عاماً

طالب تونسي يحل لغزاً حير العلماء منذ مئة عام

طالب تونسي يحل لغزاً حير العلماء منذ مئة عام

العاهل السعودي يفتح باب التجنيس لكفاءات علمية.. فما هي؟

العاهل السعودي يفتح باب التجنيس لكفاءات علمية.. فما هي؟

أمريكا ستتبادل السفراء مع السودان بعد انقطاع 23 عاماً

أمريكا ستتبادل السفراء مع السودان بعد انقطاع 23 عاماً

شاهد: بالزي السعودي الرسمي.. سائح إسرائيلي يتجول بالمملكة

شاهد: بالزي السعودي الرسمي.. سائح إسرائيلي يتجول بالمملكة

شاهد: العاهل الأردني يُشارك بالطلاء والزراعة ضمن حملة &#34;لتزهو مدارسنا&#34;

شاهد: العاهل الأردني يُشارك بالطلاء والزراعة ضمن حملة "لتزهو مدارسنا"

ضغوط أمريكية على دول عربية لإبرام اتفاقيات &#34;عدم اعتداء&#34; مع إسرائيل

ضغوط أمريكية على دول عربية لإبرام اتفاقيات "عدم اعتداء" مع إسرائيل

مصر: لن يتحقق الأمان بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية

مصر: لن يتحقق الأمان بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

&#34;مكافحة الفساد&#34; تصدر تقريرها الشهري حول انشطتها وفعالياتها

"مكافحة الفساد" تصدر تقريرها الشهري حول انشطتها وفعالياتها

&#34;بالتل&#34; تشرع بالمرحلة الرابعة من شبكة الجيل الجديد من الهاتف NGN

"بالتل" تشرع بالمرحلة الرابعة من شبكة الجيل الجديد من الهاتف NGN

مجدلاني: التنمية على تحقيق المصلحة الفضلى للاطفال عبر الاجراءات والتشريعات

مجدلاني: التنمية على تحقيق المصلحة الفضلى للاطفال عبر الاجراءات والتشريعات

إصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة إثر حادث سير بالمحافظة الوسطى

إصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة إثر حادث سير بالمحافظة الوسطى

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطن بالضفة وتصادر معدات مخرطة في الظاهرية

شاهد: قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطن بالضفة وتصادر معدات مخرطة في الظاهرية

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وأمطار فوق معظم المناطق

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وأمطار فوق معظم المناطق

الشرطة: العثور على جثة فتاة مدفونة جنوب الخليل

الشرطة: العثور على جثة فتاة مدفونة جنوب الخليل

منوعات

&#34;اللي بيحبها يدعيلها&#34;.. بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية بالرياض

"اللي بيحبها يدعيلها".. بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية بالرياض

كارول سماحة: &#34;تعرضت للتحرش وابنتي تجمع ديانتين&#34;

كارول سماحة: "تعرضت للتحرش وابنتي تجمع ديانتين"

لجين عمران تحدث ضجة بما قالته عن العصمة في الزواج

لجين عمران تحدث ضجة بما قالته عن العصمة في الزواج

أحمد سعد يتحدث عن تجربته مع سمية الخشاب.. وهذا ماقاله عن زوجته القادمة

أحمد سعد يتحدث عن تجربته مع سمية الخشاب.. وهذا ماقاله عن زوجته القادمة

مطربة لبنانية تشعل مواقع التواصل بغنائها &#34;طلع البدر علينا&#34; داخل كنيسة

مطربة لبنانية تشعل مواقع التواصل بغنائها "طلع البدر علينا" داخل كنيسة

60 ثانية مؤثرة جمعت أحمد عدوية مع شعبان عبدالرحيم في لحظاته الأخيرة

60 ثانية مؤثرة جمعت أحمد عدوية مع شعبان عبدالرحيم في لحظاته الأخيرة

أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى.. وتتحدى مادونا وجنفير لوبيز

أحلام تغني باللهجة المصرية للمرة الأولى.. وتتحدى مادونا وجنفير لوبيز

&#34;الفاتحة ثم الصليب&#34;.. مايا دياب تثير جدلًا بتصرف &#34;غريب&#34; في السعودية

"الفاتحة ثم الصليب".. مايا دياب تثير جدلًا بتصرف "غريب" في السعودية

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: &#34;انتبهوا جميعًا&#34;

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: "انتبهوا جميعًا"

عربي

أمريكا ستتبادل السفراء مع السودان بعد انقطاع 23 عاماً

أمريكا ستتبادل السفراء مع السودان بعد انقطاع 23 عاماً

شاهد: بالزي السعودي الرسمي.. سائح إسرائيلي يتجول بالمملكة

شاهد: بالزي السعودي الرسمي.. سائح إسرائيلي يتجول بالمملكة

شاهد: العاهل الأردني يُشارك بالطلاء والزراعة ضمن حملة &#34;لتزهو مدارسنا&#34;

شاهد: العاهل الأردني يُشارك بالطلاء والزراعة ضمن حملة "لتزهو مدارسنا"

ضغوط أمريكية على دول عربية لإبرام اتفاقيات &#34;عدم اعتداء&#34; مع إسرائيل

ضغوط أمريكية على دول عربية لإبرام اتفاقيات "عدم اعتداء" مع إسرائيل