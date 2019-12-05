قرار مصري بشأن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن مجدي أمين، رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قراراً جديداً بشأن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.



وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مملوكة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.



وقال أمين لوكالة (رويترز): إن شركته تسعى لطرح ستة آلاف فدان للبيع في العاصمة حتى يونيو/ حزيران 2020، مؤكداً أن المرحلة الأولى من العاصمة تبلغ "40 ألف فدان تم بيع 17500 فدان منها حتى الآن ونخطط لبيع ستة آلاف فدان حتى يونيو 2020".



ولدى الدولة المصرية خطة طموحة لإنشاء مدينة على بعد 45 كيلومترا شرقي القاهرة، باسم العاصمة الإدارية الجديدة، وأُعلن عنها في آذار/مارس 2015، خلال قمة اقتصادية عقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.



ومن المتوقع أن تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة عند اكتمالها نحو 700 كيلومتر مربع، حيث تتضمن المرحلة الأولى، التي تغطي نحو 168 كيلومترا مربعا، الوزارات وأحياء سكنية والحي الدبلوماسي وحي المال والأعمال.



وتخطط الحكومة المصرية للبدء بإدارة البلاد من العاصمة الجديدة الواقعة في الصحراء اعتبارا من منتصف 2020.