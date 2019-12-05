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شؤون فلسطينية

إسرائيل تمنع تحويل أموال الفلسطينيين من الشيكل للعملات الأجنبية بسبب أزمة العجول

إسرائيل تمنع تحويل أموال الفلسطينيين من الشيكل للعملات الأجنبية بسبب أزمة العجول
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن أزمة العجول أشعلت حرباً بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن هناك أوامر بوقف تحويل الشيكل إلى البنوك الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، أن منسق العمليات في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن أعطى تعليمات جديدة لبنك إسرائيل، قائلاً: "لا تسمحوا للفلسطينيين بتحويل الشيكل إلى العملات الأجنبية".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك جاء رداً على القرار الفلسطيني بشأن وقف استيراد العجول من إسرائيل، مشيرةً إلى أن وزيرة المالية موشيه كحلون تدخل في القرار وعمل تغيير على الوضع،.

وتابعت الصحيفة: "أبو ركن أمر بنك إسرائيل بوقف عمليات تحويل الشيكل الذي تعتمده السلطة الفلسطينية في سعر الصرف إلى العملات الأجنبية، مثل الدولارات، وذلك بعد قرار السلطة الفلسطينية.

وأكملت الصحيفة: "الفلسطينون اشتكوا رسمياً إلى بنك إسرائيل من أن منع التحويل يشكل مخالفة للقانون، ومع ذلك، لم يكن أمام محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، خيار سوى الاستجابة لمطلب منسق العمليات الذي عمل أيضًا بدعم من الحكومة الإسرائيلية".

واستطردت: "عندما نشأ الخوف من أزمة سياسية، قرر وزير المالية موشيه كحلون التدخل في هذه القضية، حيث التقى كحلون بمحافظ البنك أمس وطلب تفاصيل عن القضية، وأبلغ البروفيسور يارون أن الأزمة قد تم حلها وأنه في هذه المرحلة لن تكن هناك مشكلة أخرى في صرف العملات".

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