دولي

ثلاثة قتلى باطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية في هاواي

ثلاثة قتلى باطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية في هاواي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (فرانس برس): إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب شخص رابع في إطلاق نار وقع بالورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربور العسكرية الأميركية في هاواي.

وقال العميد البحري، روبرت تشادويك: إن عنصراً في البحرية الأميركية، قتل شخصين بالرصاص وأصاب ثالثاً بجروح، في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربور، قبل أن يُقدم على الانتحار.

وأضاف أن القتيلين والجريح موظفون مدنيون بوزارة الدفاع الأميركية.




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