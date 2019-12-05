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العاهل السعودي يفتح باب التجنيس لكفاءات علمية.. فما هي؟

العاهل السعودي يفتح باب التجنيس لكفاءات علمية.. فما هي؟
العاهل السعودي
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (سبق) السعودية: إن أمراً ملكياً صدر من العاهل السعودي يقضي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية.

وأوضحت الصحيفة، أن الخطوة تهدف إلى استقطاب المتميزين والمبدعين من أرجاء العالم للعيش على أرض السعودية، لافتةً إلى أن الأمر الملكي قضى بالدفع "بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضاً المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوافر فيهم الشروط المشار إليها".

ورأت الصحيفة السعودية، أن هذه الخطوة تأتي "وفق الأمر الملكي الصادر منذ ما يقارب الشهرين نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين من أنحاء العالم للعيش على أراضي السعودية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة".

وحدد الأمر الملكي الفئات المعنية بهذا القرار وهم "العلماء الشرعيون، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران".

ويستهدف هذا الإجراء أيضا "الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة".

ومن التخصصات المعنية الأخرى تلك "التي تحتاج إليها السعودية نظرا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه".

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