نتنياهو وبومبيو يبحثان الملف الإيراني وتعزيز "الدفاع المشترك"

رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الخارجية الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الملف الإيراني، وتعزيز الدفاع المشترك.



جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة البرتغالية، لشبونة، بحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو، مشيراً إلى أن "الملف الإيراني" على رأس المباحثات.



وأضاف البيان: أن "الرئيس دونالد ترامب يقود سياسة متسقة تمارس الضغط على إيران"، مشيراً إلى أن "إيران تزيد من حدة عدوانها في المنطقة، إنهم يتحدوننا من كل من إيران والعراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن".



وقال نتنياهو وفق البيان: إن "التعاون الإسرائيلي الأمريكي ضروري لهذه الجهود التي تخدم أهداف دول كثيرة في المنطقة"، كما نقلت وكالة (الأناضول).



وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أنه سيناقش مع بومبيو أيضًا "القدرة على تعزيز الدفاع الإسرائيلي- الأمريكي المشترك ودفعه قدما".



ويأتي اللقاء بعد مكالمة هاتفية، جرت بين ترامب ونتنياهو، مساء الأحد، قال عنها الأخير، إنها "هامة جدا لأمن إسرائيل".