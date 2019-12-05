ليبرمان: نتنياهو وغانتس يجران إسرائيل إلى انتخابات ثالثة





وأضاف: احتمال تشكيل حكومة وحدة يحتاج لمعجزة كبيرة كي تتحقق، مشيراً إلى أنه لا جدوي من إضاعة الوقت، "نتنياهو وغانتس قرروا التوجه للانتخابات".









رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، ورئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس يجران إسرائيل إلى انتخابات ثالثة.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليبرمان موبخاً نتنياهو وغانتس قوله: لقد بذلت كل جهد ممكن لتشكيل حكومة، لكن كلاهما يجر الدولة إلى الانتخابات ويختلفون حول من هو سيكون الأول ومن هو الثاني.