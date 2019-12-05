قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ستة مواطنين في الضفة الغربية





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن قوات الجيش و(شاباك) اعتقلت خلال الليل ستة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.





وزعم المتحدث أنه تم ضبط سلاح في بيت أمر، ومصادرة عشرات الآلاف من الشواكل المخصصة لدعم "العمليات"، مدعياً أنه تمت مصادرة معدات مخرطة لإنتاج الأسلحة في الظاهرية.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.