أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الخميس، الموافق الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2019 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.50 شيكل.
الدينار الأردني: 4:95 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.88 شيكل.
الجنيه المصري: 0.22 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الخميس، الموافق الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2019 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.50 شيكل.
الدينار الأردني: 4:95 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.88 شيكل.
الجنيه المصري: 0.22 شيكل.
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