الطقس: أجواء غائمة جزئياً وأمطار فوق معظم المناطق

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-9 14-10 13-9 بيت لحم 16-9 16-9 14-10 رام الله والبيرة 15-8 13-9 11-8 طولكرم 22-12 22-12 20-13 نابلس 18-10 17-11 16-10 قلقيلية 22-12 22-12 20-13 جنين 22-12 21-11 20-10 سلفيت 16-9 16-9 14-10 طوباس 22-12 21-11 20-10 روابي 18-10 18-10 17-10 الخليل 15-8 13-9 12-8 غزه 21-13 21-13 20-13 أريحا 25-15 24-14 23-13 خانيونس 21-13 21-13 20-13 الأغوار الشمالية 23-13 22-12 21-11 رفح 22-12 22-12 21-12

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المرتفعات الجبلية والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والفرصة مهيأة لأمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط أمطار متفرقة تشتد خلال ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:1- التزحلق على الطرقات 2- تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي