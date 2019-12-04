مواجهات مع الاحتلال في بطن الهوى بسلوان

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة مع شرطة الاحتلال في حي بطن الهوى بقرية سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة.



وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال اقتحمت الحي، وأطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، تجاه منازل المواطنين.