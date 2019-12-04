"هيئة الأسرى": محكمة الاحتلال تُجمد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب مصعب الهندي

الأسير مصعب الهندي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، بأن المحكمة العليا للاحتلال، أصدرت قرارا بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام لليوم الـ 71 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري.



وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن قرار التجميد جاء إثر تدهور الوضع الصحي للأسير الهندي بشكل خطير، علماً أنه محتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.



والأسير مصعب الهندي من بلدة تل بمحافظة نابلس معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه على مدار سنوات اعتقاله 24 أمر اعتقال إداري، خاض إضرابا عن الطعام العام الماضي استمر فيه 35 يوما، انتهى بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجددا هذا العام.