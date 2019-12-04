العسيلي والسفير الهندي: المباشرة قريبا بإنشاء المركز التراثي لتمكين المرأة والشباب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير الهند لدى دولة فلسطين سونيل كومار، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من مخططات تصميم مشروع المركز التراثي لتمكين المرأة والشباب بتكلفة قدرها 5 ملايين دولار.



وبين الطرفان خلال ترأسهما اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ المشروع، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الهندية، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، أنه سيتم قريبا وضع حجر الأساس للمركز للمباشرة في بنائه.



يذكر أن المركز التراثي الذي سيتم تشييده في قرية سردا شمال رام الله، بمساحة إجمالية 1850 مترا مربعا، يهدف إلى دعم النساء وصغار منظمي المشاريع في الصناعات الإبداعية والثقافية لتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج، مع تصاميم إبداعية مستمدة من التراث الفلسطيني، للتنافس في الأسواق المحلية والدولية، ما سيساهم بتعزيز صمود شعبنا، من خلال خلق فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة.