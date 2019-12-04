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أمريكا ستتبادل السفراء مع السودان بعد انقطاع 23 عاماً

أمريكا ستتبادل السفراء مع السودان بعد انقطاع 23 عاماً
رام الله - دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
 ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتزم تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع السودان من خلال تبادل السفراء.

وقال بومبيو في البيان الذي نقلته (رويترز) إن البلدين "ستشرعان في عملية تبادل السفراء بعد انقطاع 23 عاما".

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