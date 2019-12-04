شؤون فلسطينية

فروانة: إعتقال تاجر من غزة على معبر بيت حانون/ايرز مساء اليوم

فروانة: إعتقال تاجر من غزة على معبر بيت حانون/ايرز مساء اليوم
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن قوات الإحتلال اعتقلت مساء اليوم الأربعاء التاجر مسعد سليمان سلمان ارقيبة (44 عاما) من سكان رفح جنوب قطاع غزة، وذلك أثناء سفره عبر معبر بيت حانون/ايرز، حيث تم ايقافه واستجوابه والتحقيق معه ومن اعتقاله، حسبما أكد لنا الارتباط الفلسطيني مساء اليوم باعتقاله.

وأضاف فراونة في تصريح وصل :دنيا الوطن": "بذلك -حسب ما هو موثق لدينا- يرتفع عدد المواطنين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم على معبر بيت حانون/ايرز منذ مطلع العام الجاري الى (12) مواطن، بينهم (9) تجار".

وأكمل: هذا بالإضافة الى أن هناك عشرات آخرين من المواطنين الذين تنقلوا عبر المعبر المذكور وقد أجبروا على الانتظار طويلا، أو تم احتجازهم لساعات، ومنهم من تم استجوابهم والتحقيق معهم ومن ثم أطلق سراحهم وسُمح لهم بالعبور.

وأشارت سلطات الاحتلال جعلت من معبر بيت حانون/ايرز مصيدة للاعتقال ومكانًا للضغط وأحيانًا للابتزاز والمساومة. الأمر الذي يستدعي تثقيف المواطنين وتوعيتهم بما يمكن أن يتعرضوا له، من استجواب وضغط ومساومة، وكيفية مواجهة كل ذلك، خلال تنقلهم عبر حاجز بيت حانون، وبما يضمن حماية الفرد ودائرته الاجتماعية، ويقلل من مخاطر الاعتقال وتأثيراته السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

وجدد مطالباته للمؤسسات الدولية الى التدخل وتحمل مسؤولياتها الإنسانية والضغط على سلطات الاحتلال لوقف اجراءاتها القمعية وانتهاكاتها الجسيمة ورفع العراقيل والمعيقات، بما يكفل ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة عبر المعبر المذكور ودون شروط او قيود.

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