شؤون فلسطينية

شاهد: تدشين المرحلتين الثانية والثالثة من محطة تحلية مياه البحر جنوب غزة

شاهد: تدشين المرحلتين الثانية والثالثة من محطة تحلية مياه البحر جنوب غزة
خاص دنيا الوطن - حنين أبو حمدة 
افتتح مسؤولون محليون ودوليون، اليوم الأربعاء، المرحلتين الثانية والثالثة، من محطة تحلية مياه البحر، بقطاع غزة، والتي تم بناؤها بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ منظمة (يونيسف)، بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية، ومصلحة مياه بلديات الساحل.

وحضر حفل الافتتاح، نيكولاي ميلادينوف، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتوماس نكلسون، القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي، ووفد مرافق له، إلى جانب شخصيات دولية من (يونيسف) وغيرها، وبحضور مازن غنيم، وزير المياه الفلسطيني، وشخصيات فلسطينية أخرى.

وقال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس: إن الاتحاد الأوربي، وفّر أكثر من 100 مليون يورو، لدعم قطاع المياه خلال السنوات الماضية، مضيفاً في كلمة له خلال حفل الافتتاح، الذي أقيم في المحطة، بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة: أن "توفير مياه نظيفة للشرب، وشبكة صرف صحي آمنة، واحدة من أهم الحقوق الإنسانية".

وصرحت جنيف بوتيه، الممثل الخاص لـ (يونيسف): "إننا سعداء اليوم بأن نحتفل ببدء المرحلتين الثانية والثالثة في مشروع تحلية مياه البحر، في المرحلة الأولى كنا قادرين على تقديم المياه الآمنة  لأكثر من 75 ألف شخص، ومع افتتاح المرحلتين الثانية والثالثة، سنكون قادرين على تقديم المياه الآمنة لـ 250 ألف شخص آخرين".

وأضافت: "نحن نعلم أن المشكلة الأساسية في قطاع غزة، هي عملية تلوث المخزون الجوفي، نظراً لوجود العديد من الآبار التي يقوم الأشخاص بحفرها بشكل غير قانوني، ويقومون باستخراج الماء من المخزون الجوفي، تبعاً لذلك نحن نقوم باستخراج الماء من البحر، وتحليته بتقنيات حديثة، وبذلك نسمح للمخزون الجوفي ان يستعيد عافيته وصحته مرة أخرى".

وقال ميلادنيوف: إن "هذا المشروع على وجه التحديد لا يظهر فقط أهمية موضوع التحلية نحو المستقبل، بل أيضًا أهمية اللوحات الشمسية في إنتاج الطاقة للمشاريع المستقبلية".

وأضاف: "أن هذا المشروع، يأتي في إطار مواجهة المشاكل الإنسانية الأساسية، والعمل على إحداث التغيير فيها".

بدوره، صرح غنيم، " بأننا نعمل في خطة متكاملة، سواء من خلال العمل بمحطات معالجة المياه من أجل وقف التلوث أو محطات التحلية من أجل توفير مياه صالحة للشرب، واستكمالاً للمرحلة الأولى، التي تم افتتاحها قبل عامين، اليوم نفتتح المرحلتين الثانية والثالثة من محطة تحلية مياه البحر في محافظتي خانيونس ورفح جنوب غزة "

وتابع: "إن هناك بعض الإشكاليات التي تواجهنا في تغطية الكهرباء، وبصدد ذلك، قررنا إنشاء محطة للطاقة الشمسية؛ لمواجهة كافة العوائق؛ ولتشغيل المحطة بشكل مستمر دون انقطاع، وسيلاحظ المواطن في المرحلة المقبلة انعكاس إيجابي وملموس في  كافة المحافظات".

 

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