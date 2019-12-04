شؤون فلسطينية

عبيد: فتح مُستعدة للانتخابات وقادرة على حسم نتائج صناديق الاقتراع

عبيد: فتح مُستعدة للانتخابات وقادرة على حسم نتائج صناديق الاقتراع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية لحركة (فتح) في قطاع غزة: إن حركته مستعدة للانتخابات العامة، وهي موحدة خلف قيادتها وقادرة على حسم نتائج صناديق الاقتراع.

جاء ذلك، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام الفلسطيني لذوي الإعاقة، والمكتب الحركي المركزي للجرحى، الأربعاء، في جامعة غزة، برعاية الرئيس محمود عباس، حيث حضر اللقاء عن الهيئة القيادية العليا للحركة جمال عبيد، وتيسير البرديني، وعبد الحق شحادة.

وأكد عبيد، على دعم توجهات القيادة الفلسطينية في إجراء انتخابات عامة، تنهي حقبة الانقسام، وتؤسس لوحدة وطنية حقيقية، مطالباً بضرورة توحيد الصفوف لمواجهة الإجراءات الأمريكية، بضم المستوطنات، وإعلان القدس عاصمة للاحتلال، وضم غور الأردن، وغيرها من الإجراءات التي تتعارض مع كافة القوانين والقرارات الأممية.

وأضاف عبيد: "غزة لن تخرج عن عباءة الشرعية، وفتح الحاضرة بقوة ليست للبيع، والأموال التي تدفع بهدف تطوير الانقسام إلى انفصال لن تحقق هدفها، وستفشل وهي محاولات عبثية لن تمر"، مؤكداً على أن كافة المعطيات التاريخية، أثبتت أن مصير كل من تآمر على فتح الفشل.

وأوضح عبيد، أن الاتحاد العام الفلسطيني، الذي أسسه الرئيس الرمز الراحل أبو عمار، وواصل الرئيس محمود عباس رعايته ودعمه، يؤكد على حرص القيادة على ذوي الإعاقة.

وطالب بضرورة تنفيذ القوانين الخاصة بهذه الشريحة، التي تتزايد بشكل كبير، نتيجة الاعتداءات المتكررة للاحتلال، وما يخلفه عدوانه من إحداث إعاقات متنوعة ومتعددة، لدى الكثير من الشباب.

وأوضح عبيد، أن الكثير من الجرحى وذوي الإعاقة، قدموا نماذج مشرفة على المستويات المحلية والإقليمية، واستطاع العديد منهم تحقيق إنجازات وبطولات في مجالات مختلفة، منها الفنية والرياضية وغيرها.

وشدد عبيد على ضرورة محاكمة الاحتلال، بسبب جرائمه بحق أبناء شعبنا، وإحداث الإعاقات بين شبابنا، مستذكراً الأسيرة الجعابيص، وشهيد الحركة الأسيرة، سامي أبودياك.

ونقل عبيد، تحيات أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم، لذوي الإعاقة والقائمين على المهرجان، وتمنياته لهم بالتوفيق.

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