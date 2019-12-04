الشرطة تَرعى إقرار وتوقيع وثيقة شرف أمنية لتعزيز السلم الأهلي بضواحي القدس

(فتح) إقليم القدس، وجامعة القدس، تم خلاله إقرار وتوقيع وثيقة شرف أمنية، تقدم بها العقيد فواز طالب، مدير شرطة ضواحي القدس، كمقترح لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في منطقة جنوب شرق القدس.



وأشاد المسيمي بجهود كافة الشركاء، وفي مقدمتهم رجال الإصلاح والعشائر، ودورهم المهم في وأد الفتن ومساعدة الشرطة والأجهزة الأمنية على حل الكثير من المشاكل في مجتمعنا، داعياً إلى تمكين الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها الأبدية القدس، وشدد على أهمية تجديد القوانين والمواثيق والقرارات؛ لتحديد التعامل مع كافة القضايا المجتمعية.



وقال المسيمي في كلمته: إن الشرطة والمؤسسة الأمنية، لن تسمح لأحد بالتعدي على القانون والنظام العام، والمس بأرواح المواطنين، وأعراضهم وممتلكاتهم، مؤكداً بأن إصلاح ذات البين فريضة، وواجب ديني وأخلاقي ووطني، وأن الشرطة ستكون السند والعون للرجال الشرفاء في ضواحي القدس المحتلة، كما هم سند وعون لنا.



وأضافت إدارة العلاقات العامة والإعلام، بأن المتحدثين، أكدوا على أهمية الوثيقة التي بادرت بها شرطة ضواحي القدس، واستعرضوا الدوافع لضرورة بلورة وثيقة شرف أمنية تهدف بالدرجة الأولى لخلق أجواء أمنية من شأنها أن تعزز السلم الأهلي وتنظم حياة المواطنين، وتخفف من الظواهر السلبية، كما أنها تمكن أهلنا بالمنطقة من الصمود في وجه الاحتلال الغاشم وسياسته لتهميش المنطقة، وتعزيز الفوضى لإضعاف الأمن وانعدام الاستقرار المجتمعي.



وتم الحفل بمشاركة فاعلة من رؤساء المجالس البلدية والقروية وأمناء سر فتح في المنطقة، ونخبة من رجال الإصلاح والعشائر وممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية وكافة مكونات المجتمع المحلي في منطقة جنوب شرق القدس.



رام الله - دنيا الوطننظمت الشرطة اليوم، في جامعة القدس- أبو ديس، حفل إقرار وتوقيع وثيقة شرف أمنية، بهدف تعزيز السلم الأهلي في منطقة جنوب شرق القدس، كخطوة أولى لتشمل لاحقاً كافة مناطق ضواحي القدس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن السيد العميد جهاد المسيمي، نائب مدير عام الشرطة، حضر اليوم مؤتمر نظمته الشرطة، تحت رعاية اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة الفلسطينية، والأخ عدنان غيث، محافظ القدس، وبمشاركة قيادة المؤسسة الأمنية في ضواحي القدس، وحركة