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شاهد: العاهل الأردني يُشارك بالطلاء والزراعة ضمن حملة "لتزهو مدارسنا"

شاهد: العاهل الأردني يُشارك بالطلاء والزراعة ضمن حملة "لتزهو مدارسنا"
رام الله - دنيا الوطن
فاجأ العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مجموعة من المتطوعين من بينهم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بزيارة أثناء مشاركتهم بأعمال الصيانة لمدرسة في منطقة الحلابات بمحافظة الزرقاء، ضمن حملة "لتزهو مدارسنا" إحدى حملات أردن النخوة.

وشارك الملك، بأعمال الصيانة للمدرسة من دهان وصيانة المقاعد وزراعة حديقة المدرسة، حيث رافقه عدد من المتطوعين من مختلف محافظات المملكة؛ للمشاركة في صيانة المدرسة، في رسالة موجهة للشباب؛ لحثهم على العمل التطوعي وأهميته في خدمة المجتمع، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، والذي يُصادف الخامس من شهر كانون الأول/ ديسمبر من كل عام.


 









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