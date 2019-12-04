محافظ سلطة النقد يلتقي بمحافظ نابلس والغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال



وقد وضع الشوا جميع القطاعات التي التقاها في صورة أولوياته في الفترة المقبلة، والتي تتمثل في تمكين سلطة النقد- بدعم ورعاية السيد الرئيس، والتعاون الكبير مع الحكومة والجهات الرسمية ذات العلاقة بعملها- من الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي ومتانة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات.





وأشار إلى استراتيجية سلطة النقد للخمس سنوات المقبلة التي ستساهم في تحفيز الإقراض؛ لدعم التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع خطة الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

رام الله - دنيا الوطنأجرى محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، على رأس وفد من سلطة النقد، اليوم عدة زيارات في مدينة نابلس، شملت محافظة نابلس وغرفة تجارة وصناعة نابلس، وملتقى رجال الأعمال، وذلك بهدف تعزيز وتطوير التواصل مع مؤسسات المجتمع الفلسطيني بشكل عام والاقتصادية منها بشكل خاص.واستهل المحافظ الشوا، جولته بلقاء محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، وتم الترحيب بالشوا والمباركة بثقة الرئيس بالتجديد له لولاية ثانية، وتم التباحث في عدة قضايا اقتصادية، تتعلق بالوضع الفلسطيني الراهن، وسبل التخفيف عن المواطنين، وتعزيز دور البنوك في التنمية الاقتصادية.والتقى المحافظ مع رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، السيد عمر هاشم، وأعضاء مجلس الإدارة، كما زار ملتقى رجال أعمال نابلس، حيث اجتمع بناصر صوالحي، رئيس الملتقى وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من رجال الأعمال في المحافظة، وتم خلال اللقاءات مناقشة عدد من القضايا المصرفية التي تهم قطاع رجال الأعمال وتصنيف الشركات وفق أنظمة سلطة النقد، وطرحت بعض الاستيضاحات المتعلقة بالشيكات المرتجعة، كما تم التباحث حول سبل التخفيف عن المواطنين والتجار والشركات، خاصة بعد الأزمة المالية وأثرها.