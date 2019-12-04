شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يلتقي بمحافظ نابلس والغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال

محافظ سلطة النقد يلتقي بمحافظ نابلس والغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال
رام الله - دنيا الوطن
أجرى محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، على رأس وفد من سلطة النقد، اليوم عدة زيارات في مدينة نابلس، شملت محافظة نابلس وغرفة تجارة وصناعة نابلس، وملتقى رجال الأعمال، وذلك بهدف تعزيز وتطوير التواصل مع مؤسسات المجتمع الفلسطيني بشكل عام والاقتصادية منها بشكل خاص.

واستهل المحافظ الشوا، جولته بلقاء محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، وتم الترحيب بالشوا والمباركة بثقة الرئيس بالتجديد له لولاية ثانية، وتم التباحث في عدة قضايا اقتصادية، تتعلق بالوضع الفلسطيني الراهن، وسبل التخفيف عن المواطنين، وتعزيز دور البنوك في التنمية الاقتصادية.

والتقى المحافظ مع رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، السيد عمر هاشم، وأعضاء مجلس الإدارة، كما زار ملتقى رجال أعمال نابلس، حيث اجتمع بناصر صوالحي، رئيس الملتقى وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من رجال الأعمال في المحافظة، وتم خلال اللقاءات مناقشة عدد من القضايا المصرفية التي تهم قطاع رجال الأعمال وتصنيف الشركات وفق أنظمة سلطة النقد، وطرحت بعض الاستيضاحات المتعلقة بالشيكات المرتجعة، كما تم التباحث حول سبل التخفيف عن المواطنين والتجار والشركات، خاصة بعد الأزمة المالية وأثرها. 

وقد وضع الشوا جميع القطاعات التي التقاها في صورة أولوياته في الفترة المقبلة، والتي تتمثل في تمكين سلطة النقد- بدعم ورعاية السيد الرئيس، والتعاون الكبير مع الحكومة والجهات الرسمية ذات العلاقة بعملها- من الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي ومتانة الجهاز المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات. 

وأشار إلى استراتيجية سلطة النقد للخمس سنوات المقبلة التي ستساهم في تحفيز الإقراض؛ لدعم التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع خطة الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

شاهد: ما مدى ثقة الفلسطينيين بأخبار الإعلام الاسرائيلي؟

شاهد: ما مدى ثقة الفلسطينيين بأخبار الإعلام الاسرائيلي؟

فروانة: إعتقال تاجر من غزة على معبر بيت حانون/ايرز مساء اليوم

فروانة: إعتقال تاجر من غزة على معبر بيت حانون/ايرز مساء اليوم

شاهد: تدشين المرحلتين الثانية والثالثة من محطة تحلية مياه البحر جنوب غزة

شاهد: تدشين المرحلتين الثانية والثالثة من محطة تحلية مياه البحر جنوب غزة

عبيد: فتح مُستعدة للانتخابات وقادرة على حسم نتائج صناديق الاقتراع

عبيد: فتح مُستعدة للانتخابات وقادرة على حسم نتائج صناديق الاقتراع

الشرطة تَرعى إقرار وتوقيع وثيقة شرف أمنية لتعزيز السلم الأهلي بضواحي القدس

الشرطة تَرعى إقرار وتوقيع وثيقة شرف أمنية لتعزيز السلم الأهلي بضواحي القدس

قطاع غزة يُصدّر التوت الأرضي لدول خليجية لأول مرة

قطاع غزة يُصدّر التوت الأرضي لدول خليجية لأول مرة

عريقات: لا حل دون قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

عريقات: لا حل دون قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

شاهد: دخول معدات جديدة للمستشفى الميداني الأمريكي بقطاع غزة

شاهد: دخول معدات جديدة للمستشفى الميداني الأمريكي بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

شاهد: ما مدى ثقة الفلسطينيين بأخبار الإعلام الاسرائيلي؟

شاهد: ما مدى ثقة الفلسطينيين بأخبار الإعلام الاسرائيلي؟

شاهد: تدشين المرحلتين الثانية والثالثة من محطة تحلية مياه البحر جنوب غزة

شاهد: تدشين المرحلتين الثانية والثالثة من محطة تحلية مياه البحر جنوب غزة

الشرطة تَرعى إقرار وتوقيع وثيقة شرف أمنية لتعزيز السلم الأهلي بضواحي القدس

الشرطة تَرعى إقرار وتوقيع وثيقة شرف أمنية لتعزيز السلم الأهلي بضواحي القدس

محافظ سلطة النقد يلتقي بمحافظ نابلس والغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال

محافظ سلطة النقد يلتقي بمحافظ نابلس والغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال

شاهد: دخول معدات جديدة للمستشفى الميداني الأمريكي بقطاع غزة

شاهد: دخول معدات جديدة للمستشفى الميداني الأمريكي بقطاع غزة

مجلس التنظيم الأعلى يعقد جلسته الدورية ويتخذ عدة قرارات

مجلس التنظيم الأعلى يعقد جلسته الدورية ويتخذ عدة قرارات

وزيرة الصحة تبحث مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين سُبل التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين سُبل التعاون

أبو هولي: مؤتمر المشرفين بختام أعماله يدين القرار الأميركي بشرعنة الاستيطان

أبو هولي: مؤتمر المشرفين بختام أعماله يدين القرار الأميركي بشرعنة الاستيطان

منوعات

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: &#34;انتبهوا جميعًا&#34;

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: "انتبهوا جميعًا"

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من &#34;ذا فويس&#34; تثير ضجة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من "ذا فويس" تثير ضجة

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

&#34;خادمة&#34; هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

"خادمة" هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

عربي

مصر: لن يتحقق الأمان بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية

مصر: لن يتحقق الأمان بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية

الرئيس اللبناني يدعو لاستشارات نيابية الاثنين المقبل لتسمية رئيس الحكومة

الرئيس اللبناني يدعو لاستشارات نيابية الاثنين المقبل لتسمية رئيس الحكومة

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة &#34;التجسس لصالح حزب الله&#34;

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة "التجسس لصالح حزب الله"

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد