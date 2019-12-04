شؤون فلسطينية

قطاع غزة يُصدّر التوت الأرضي لدول خليجية لأول مرة

قطاع غزة يُصدّر التوت الأرضي لدول خليجية لأول مرة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أدهم البسيوني، عن تصدير أول شحنة من التوت الأراضي من القطاع إلى عدد من الدول الخليجية.

وقال البسيوني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه تم تصدير ثلاثة أطنان من التوت الأرضي من قطاع غزة إلى الدول الخليجية، لافتاً إلى أن ذلك يمثل عينة تجريبية، وأنه من غير المعروف حتى اللحظة، إمكانية استمرار التصدير للخليج من عدمه.

وأوضح البسيوني، أن الكمية تم تصديرها لدولتي الإمارات والبحرين، مؤكداً أن الوزارة، تبذل جهوداً كبيرة من أجل إنجاح موسم التوت الأرضي، الذي يشهد وفرة في الإنتاج بالعام الجاري.

وأكد البسيوني، أن الوزارة، تبذل جهوداً لإنجاح تصدير الموسم، قائلاً: "تصدير التوت الأرضي له أولوية، ولدينا زيادة ملحوظة بالزراعة، خاصة وأنه تم زراعة حوالي 1700 دونم".

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