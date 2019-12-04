دولي

بوتين: أمريكا تُخطط لعمليات عسكرية في الفضاء

بوتين: أمريكا تُخطط لعمليات عسكرية في الفضاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن القيادة العسكرية والسياسية الأمريكية، تعتبر الفضاء الخارجي مسرحاً للعمليات العسكرية، وتُسارع لإنشاء قوات فضائية من أجل تحقيق تفوق استراتيجي في هذا المجال.

قال بوتين، خلال جلسة لتطوير الأسطول الروسي: (إن روسيا كانت، وما زالت تُعارض عسكرة الفضاء، وفي نفس الوقت، تتطلب تطورات الموقف، أن نولي اهتماماً متزايداً لتعزيز المجموعة المدارية، وأيضاً مجال الصواريخ والفضاء عموماً"، وفق وكالة (سبوتنك). 

وأضاف بوتين: "تقوم الدول الرائدة في العالم، بتطوير أنظمة فضائية ذات استخدام عسكري ومزدوج، وتعمل على تحسين خصائصها التقنية؛ إذ تعتبر القيادة العسكرية والسياسية الأمريكية الفضاء الخارجي مسرحا للعمليات العسكرية".

ووفقاً لبوتين، فإن الولايات المتحدة، تخطط لعمليات عسكرية في الفضاء، متابعاً: "من أجل تحقيق تفوق استراتيجي في هذا المجال، تسارع الولايات المتحدة لإنشاء قوات فضائية، والتي تقوم بالفعل بتنفيذ الاستعدادات التشغيلية كجزء من مهامها".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوعز للبنتاغون بالبدء بتشكيل القوات العسكرية الفضائية، موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى القيادة في الفضاء، ولا تعتزم التضييق على روسيا والصين.

وأعلن ترامب لأول مرة، في آذار/ مارس 2018، عن خطط إنشاء قوات عسكرية فضائية، موضحاً أنه فكر مطولاً حول هذا القرار، وتوصل إلى أنها "فكرة ممتازة"، مؤكداً أن استراتيجية الدفاع الوطنية الجديدة لا تستبعد إمكانية إجراء عمليات قتالية في المجال الفضائي.

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