شؤون فلسطينية

عريقات: لا حل دون قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

عريقات: لا حل دون قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، خلال لقائه وفداً من المشرعين الأميركيين من ولاية كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، أن الحل القابل للتطبيق والممكن هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين، المعترف بها في الأمم المتحدة.

وشدد عريقات، على أن سياسة الإملاءات الإسرائيلية، والقرارات الأميركية، لن تُجدي نفعاً مع الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، المتسلحة بالإرادة الوطنية المستندة للحق التاريخي والقانون الدولي.

وأوضح عريقات للوفد الأميركي، أن قرارات ترامب المتتالية التي كان آخرها تصريحات وزير الخارجية بومبيو بمحاولته شرعنة الاستيطان، هي بمثابة استهتار بالقانون الدولي كسابقاتها من القرارات حول القدس واللاجئين، ومحاولة لتغيير الحقيقة والإجماع الدوليين، وكمن يشرعن السرقة والقرصنة، وأخذ حقوق الآخرين بقوة السلاح، الأمر الذي ترفضه القيادة الفلسطينية، والمجتمع الدولي جملة وتفصيلاً، و"لن يجبرنا مطلقاً على الاستسلام، مهما عظمت الضغوطات، وأن دولة فلسطين آتية حتماً لا شك في ذلك".

وقال: إن الحل، يكمن في أن يكون هناك طرف إسرائيلي، يؤمن بالسلام المستند للقانون الدولي، وليس الإملاءات، وتنفيذ نظام "الأبارتهايد" العنصري، الذي سيسقط مهما طال الزمن.

أخبار ذات صلة

قطاع غزة يُصدّر التوت الأرضي لدول خليجية لأول مرة

قطاع غزة يُصدّر التوت الأرضي لدول خليجية لأول مرة

شاهد: دخول معدات جديدة للمستشفى الميداني الأمريكي بقطاع غزة

شاهد: دخول معدات جديدة للمستشفى الميداني الأمريكي بقطاع غزة

سلطات الاحتلال تُفرج عن دفعة من العجول الفلسطينية المُحتجزة

سلطات الاحتلال تُفرج عن دفعة من العجول الفلسطينية المُحتجزة

مجلس التنظيم الأعلى يعقد جلسته الدورية ويتخذ عدة قرارات

مجلس التنظيم الأعلى يعقد جلسته الدورية ويتخذ عدة قرارات

وزيرة الصحة تبحث مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين سبل التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين سبل التعاون

أبو هولي: مؤتمر المشرفين بختام أعماله يدين القرار الأميركي بشرعنة الاستيطان

أبو هولي: مؤتمر المشرفين بختام أعماله يدين القرار الأميركي بشرعنة الاستيطان

إصابة شقيقين أحدهما بجراح خطيرة بحادث سير جنوب غزة

إصابة شقيقين أحدهما بجراح خطيرة بحادث سير جنوب غزة

توقيع اتفاقية دعم لمشروع وفرة المياه وتكيف الزراعة مع تغير المناخ بشمال القطاع

توقيع اتفاقية دعم لمشروع وفرة المياه وتكيف الزراعة مع تغير المناخ بشمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

مجلس التنظيم الأعلى يعقد جلسته الدورية ويتخذ عدة قرارات

مجلس التنظيم الأعلى يعقد جلسته الدورية ويتخذ عدة قرارات

وزيرة الصحة تبحث مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين سبل التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين سبل التعاون

أبو هولي: مؤتمر المشرفين بختام أعماله يدين القرار الأميركي بشرعنة الاستيطان

أبو هولي: مؤتمر المشرفين بختام أعماله يدين القرار الأميركي بشرعنة الاستيطان

إصابة شقيقين أحدهما بجراح خطيرة بحادث سير جنوب غزة

إصابة شقيقين أحدهما بجراح خطيرة بحادث سير جنوب غزة

توقيع اتفاقية دعم لمشروع وفرة المياه وتكيف الزراعة مع تغير المناخ بشمال القطاع

توقيع اتفاقية دعم لمشروع وفرة المياه وتكيف الزراعة مع تغير المناخ بشمال القطاع

الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة تختتم برنامج الأمم المتحدة الدولي للجامعات الفلسطينية

الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة تختتم برنامج الأمم المتحدة الدولي للجامعات الفلسطينية

جراحة الأطفال بـ&#34;المقاصد&#34; تنجح بإغلاق ثقب بين البطينين بقلب رضيعة بواسطة القسطرة

جراحة الأطفال بـ"المقاصد" تنجح بإغلاق ثقب بين البطينين بقلب رضيعة بواسطة القسطرة

فلسطين تحصد المركز الأول في مسابقة الأفلام التعليمية بقطر

فلسطين تحصد المركز الأول في مسابقة الأفلام التعليمية بقطر

منوعات

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: &#34;انتبهوا جميعًا&#34;

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: "انتبهوا جميعًا"

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من &#34;ذا فويس&#34; تثير ضجة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من "ذا فويس" تثير ضجة

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

&#34;خادمة&#34; هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

"خادمة" هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

عربي

الرئيس اللبناني يدعو لاستشارات نيابية الاثنين المقبل لتسمية رئيس الحكومة

الرئيس اللبناني يدعو لاستشارات نيابية الاثنين المقبل لتسمية رئيس الحكومة

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة &#34;التجسس لصالح حزب الله&#34;

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة "التجسس لصالح حزب الله"

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة