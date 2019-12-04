مصر: لن يتحقق الأمان بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس: إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



جاء ذلك خلال كلمة مصر في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مناقشة الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وفي أعقاب الاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي طرح خلالها مشروع القرار الذي تقدمه مصر سنوياً إلى الجمعية العامة بشأن الجولان السوري المحتل، فضلا عن مجموعة أخرى من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، بحسب بوابة الأهرام الإلكترونية.



وأشار إدريس خلال كلمته حول القضية الفلسطينية إلى أنه "على الرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على نكبة عام 1948، وأكثر من خمسة عقود على احتلال إسرائيل للأراضي العربية في عام 1967، إلا أن القضية الفلسطينية مازالت تراوح مكانها دون أي حل في ظل غياب أفق واضح للتسوية السياسية في المنطقة".



وذكر مندوب مصر الدائم أن مصر تتطلع إلى ذلك اليوم الذي يحل فيه السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتنعم فيه الأجيال المقبلة بثمار الأمن والتنمية الشاملة، وتتخلص المنطقة من كافة الأزمات الحالية التي تواجهها.



واختتم إدريس بأن مصر لا ترى سبيلاً لتحقيق ذلك سوى بالاحتكام لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وفي نهاية الجلسة، اعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار المصري الخاص بالجولان السوري المحتل، فضلا عن مشروعات القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية.