شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُفرج عن دفعة من العجول الفلسطينية المُحتجزة

سلطات الاحتلال تُفرج عن دفعة من العجول الفلسطينية المُحتجزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن عدد من العجول المحتجزة لديها منذ قرابة شهر، كإجراء عقابي لإجبار الحكومة الفلسطينية على العدول عن قرارها باعتماد الاستيراد المباشر، عوضاً عن التجار الإسرائيليين.

وقال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، وفق (وفا): إنه جرى إدخال 500 رأس من العجول إلى سوق الضفة الغربية، من أصل خمسة آلاف احتجزها الاحتلال منذ قرابة شهر، ومنع إدخالها إلى الضفة وغزة.

وأضاف أبو لبن، أنه من المفترض أن يتم نقل ثلاثة آلاف رأس من العجول إلى الضفة، وألفين إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سينعكس على سعر لحم العجل في السوق، بحيث تنخفض التكاليف وبالتالي سعر أقل للمستهلك، لأن هامش الربح الذي يأخذه التاجر الإسرائيلي سيعود لصالح التاجر الفلسطيني.

ولفت أبو لبن إلى أنه تم استيراد العجول من هنغاريا، والبرتغال، وأستراليا، وفرنسا بشكل مباشر دون وسيط إسرائيلي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها هذا الأمر كخطوة للانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال.

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