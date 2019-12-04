مجلس التنظيم الأعلى يعقد جلسته الدورية ويتخذ عدة قرارات

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رام الله - دنيا الوطن

عقد مجلس التنظيم الأعلى جلسته الدورية بحضور وزير الحكم المحلي/ رئيس المجلس م.مجدي الصالح وأمين سر المجلس م.هاني نجوم والأعضاء وكلاء الوزارات وممثلي المؤسسات ذات العلاقة.



وقرر المجلس خلال جلسته وضع عدة مشاريع موضع التنفيذ منها مشروع تعديل تنظيمي إلى سياحي في رام الله، وإلغاء مقطع من شارع وتخفيض أخر لمشروع في أبو قش وتعديل تنظيمي لإلغاء شارع في تياسير، وتخفيض عرض شارع في بدو، وكذلك تخفيض عرض شارع في مخماس ومشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع في أبو اشخيدم، ومشروع تغير صفة استعمال وتنظيم شارع في بيت إيبا، وتعديل تنظيمي لتغيير الاستعمال لغاية إقامة محطة غاز ومحروقات ومركز تجاري في أريحا، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الإفراز في قراوة بني زيد، وهيكلي تفصيلي لغاية إقامة مصنع مواد غذائية ومصنع آخر لحمامات شمسية في الظاهرية وهيكلي تفصيلي لغاية إقامة مصنع تكرير وتعبئة الزيوت المعدنية في دورا في الخليل، ومشروع تعديل تنظيمي لتغير الاستعمال من حديقة إلى سكن ب في البيرة، ومشروع تعديل مسار شوارع في أبو قش.



وقرر المجلس قبول استئنافات لمشاريع تعديلية ومنها مشروع تعديل تنظيمي لتغير صفة الاستعمال في بيرزيت، وتعديل تنظيمي لإلغاء شارع في أريحا إضافة إلى الموافقة على استئناف لترخيص بناء قائم في رمون، وكذلك منح ترخيص لمخططات معدلة في نابلس.



كما وقرر المجلس تشكيل لجان فرعية وذلك لمشروع تعديل تنظيمي لتغير صفة الاستعمال من مواقف عامة إلى سكن ج، في جنين، ومشروع هكيلي تفصيلي لتنظيم الاستعمال لغاية إقامة مضخة للصرف الصحي في رام الله. ومشروع هكيلي تفصيلي لتنظيم الاستعمال إلى تجاري محلي في جفنا، وتعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع في ترمسعيا، ومشروع تعديل تنظيمي لتوسعة شارع في البيرة.كما وافق المجلس على تعديل القرار الخاص بمخطط هيكلي بلدة الطيرة.



فيما رد مجلس التنظيم الأعلى مشروع تعديل تنظيمي في طوباس، ومشروع تعديلي لتوسعة شارع وتغيير الاستعمال في نابلس.



وأخيراً، كلف المجلس الدفاع المدني بإعادة دراسة محطة وقود في دير ابزيع، إضافة إلى الموافقة على منح تسهيلات لأبنية قائمة في بيتللو، وعصيرة الشمالية، وعبوين، وبيرزيت، وكلف المجلس لمشروع هيكلي تفصيلي لغاية الإسكان في جبع للإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني للدراسة بالإضافة لطب ترخيص بناء قائم في بورين.



كما قرر المجلس إلغاء قرار سابق بإلغاء رخصة بناء في جنين ورد الاستئناف المقدم بالخصوص.