وزيرة الصحة تبحث مع رئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين سبل التعاون

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رام الله - دنيا الوطن

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، مع المدير التنفيذي لجمعية إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسبي، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي.



وتناول الاجتماع بحث سير عمل المشاريع الصحية الجارية التي تدعمها الجمعية في المحافظات الشمالية والجنوبية، كما تطرق الاجتماع للخطط والمشاريع المقترح إقامتها خلال العام القادم.



وأشادت وزيرة الصحة بالتعاون الكبير بين الوزارة والجمعية، مؤكدة على المضي قدماً وبتكاتف الجميع، لدعم القطاع الصحي وتطويره وتوفير المزيد من الخدمات الصحية ومراكز العلاج.



من جهته أكد سوسبي، على تكاتف عمل الجمعية مع وزارة الصحة والمضي قدماً نحو دعم بناء المزيد من المشاريع الصحية وتوفير خدمات صحية جديدة ونوعية، وصولاً لتحقيق هدف الوزارة في توطين العلاج داخل مراكز العلاج في فلسطين.