توقيع اتفاقية دعم لمشروع وفرة المياه وتكيف الزراعة مع تغير المناخ بشمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنوقعت الوكالة الفرنسية للتنمية ممثلها بمديرها العام السيد رينيةوصندوق المناخ ممثلة بنائب المدير السيد خافيير اتفاقية دعم لمشروع وفرة المياه وتكيف الزراعة مع تغير المناخ بقيمة 24 مليون يورو في شمال قطاع غزة، في مدريد.وجرت مراسم التوقيع بحضور الوزيرة م. عدالة الاتيرة رئيس سلطة جودة البيئة وسعادة السفير عمار حجازي رئيس مجموعة ال 77 والصين وسعادة السفير حازم شبات سفير دولة فلسطين في كينيا وممثلها في برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الموئل التابع للأمم المتحدة، والسيد أ. نجم الدين من السودان الرئيسالمشارك لمجلس الصندوق ووفد سلطة جودة البيئة المشارك في أعمال مؤتمر الأطراف الخامس والعشرون للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ .أشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي بانه لأول مرة يتم في تاريخ صندوق المناخ الأخضر التوقيع على المشروع خلال 20 يوما، وهو المشروع الأول من نوعه الذي تحصل عليه دولة فلسطين من الصندوق للتكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع المياه في فلسطين.وأضافت بانه تم تقديمه من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بالتنسيق مع سلطة جودة البيئة التي تمثل نقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر وسلطة المياه ، ويشتمل المشروع على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة من خلال حقنها في التربة لتغذية الحوض الجوفي الساحلي ومن ثم استخدام المياه المستخرجةفي ري المحاصيل الزراعية.وبينت سلطة جودة البيئة بان المشروع يخدم ما يقارب 200 الف مواطن ويتضمن تركيب نظام لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ويهدف إلى تحسين الوضع المائي الخطير في قطاع غزة الذي يعاني من العديد من المشاكل الناتجة عن شح المصادر المائية وتردي نوعية المياه وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية.