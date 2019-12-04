شؤون فلسطينية

جراحة الأطفال بـ"المقاصد" تنجح بإغلاق ثقب بين البطينين بقلب رضيعة بواسطة القسطرة

جراحة الأطفال بـ"المقاصد" تنجح بإغلاق ثقب بين البطينين بقلب رضيعة بواسطة القسطرة
رام الله - دنيا الوطن
نجح فريق المركز الفلسطيني لقلب الأطفال في مستشفى المقاصد بإجراء عملية قسطرة ناجحة لاغلاق ثقب في القلب يقع بين البطينين، لرضيعة تبلغ من العمر 6 شهور، حيث تم إجراء العملية دون الحاجة لتدخل جراحي، وذلك بواسطة إغلاق الفتحة عن طريق شمسية (Device closure) عبر عمل حلقة شريانية وريدية.

وعن نجاح عملية إغلاق الثقب بطريقة نوعية جنبت الطفلة الخضوع لعملية جراحية فورية وأخرى بعد بلوغها العام، يقول د.محمد أبو طاقة اختصاصي قلب الأطفال في مستشفى المقاصد إن موقع الثقب كان من المناطق التي يصعب الوصول إليها جراحيا.

ويضيف د. أبو طاقة: "تم تشخيص حالة الطفلة بوجود ثقب كبير بحجم 5 ملم، حيث يعد هذا الحجم كبير بالنسبة لعمر الطفلة ووزنها الذي لا يزيد عن 4.5 كغم، وهذا الثقب يعمل على ضخ كميات دم زائدة للرئتين وبالتالي كان من الممكن أن يؤدي إلى حدوث تضخم في عضلة القلب وفشل في عمل العضلة".

وبحسب د. أبو طاقة فقد تم اللجوء في البداية إلى إعطاء الطفلة أدوية من أجل زيادة وزنها، إلى أن هذا الإجراء لم يكن ناجعا وذلك بسبب التدفق الزائد للدم من القلب بسبب وجود الفتحة، ويقول الطبيب إنه بعد نقاش مع الأهل والفريق الطبي في مستشفى المقاصد، قررنا إجراء العملية بوسطة القسطرة والتي استمرت لمدة 3 ساعات متواصلة، حيث نجحنا بعمل دورة بين الشريان الفخدي الأيمن والوريد الفخدي الأيسرعن طريق إدخال سلك بين الحجرات عن طريق الثقب، وقد تم إغلاق الثقب بشكل كامل بواسطة شمسية علاجية مغلقة.

ويؤكد د. أبو طاقة أن الطفلة قد تعافت بشكل فوري وغادرت المشفى بصحة جيدة، مشيرا إلى أن نجاح هذه العملية تم بتعاون كبير بين وحدات المركز الفلسطيني لجراحة قلب الأطفال.

أما والد الطفلة فيقول إن طفلته كانت تعاني من مشاكل طبية متعددة وتتعرض لالتهابات متكررة بالرئتين، حيث تم تحويلنا إلى مشفى المقاصد بعد تشخيص الحالة من قبل د. محمد أبو طاقة، الذي اكتشف حالتها، وأجريت العملية بنجاح بفضل الله تعالى وجهود الأطباء.

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جراحة الأطفال بـ&#34;المقاصد&#34; تنجح بإغلاق ثقب بين البطينين بقلب رضيعة بواسطة القسطرة

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