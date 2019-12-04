فلسطين تحصد المركز الأول في مسابقة الأفلام التعليمية بقطر

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رام الله - دنيا الوطن

زفّت وزارة التربية والتعليم، اليوم، فوز فريق فلسطين الطلابي المشارك في أولمبياد العلوم العالمي المقام في قطر؛ بالمركز الأول في مسابقة الأفلام التعليمية عن فيلم بعنوان "التنمية المستدامة"، إذ يتضمن الأولمبياد مسابقات في مجالات العلوم (الأحياء، والفيزياء، والكيمياء) ويستمر حتى 12 من الشهر الجاري.



وحصل الفيلم على المركز الأول بالمنافسة مع 70 دولة مشاركة في الأولمبياد، إذ ضم الفريق الطلابي كلاً من الطلبة: عهد العارضة، وميرا عمار، وتالا فهد، ورايق غانم، ومصطفى صنوبر، وعبد الرحمن شفيع، بقيادة المشرفين التربويين: مراد عبد الغني، وأحمد جبر، وفيحاء البحش.



وفي هذا السياق، بارك وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني هذا الفوز، مؤكداً على ما يحمله الطلبة الفلسطينيون من أفكار إبداعية ملهمة، مؤكداً على الاهتمام الذوي توليه الوزارة لتعزيز البيئة المحفزة التي تبرز مواهب الطلبة وإبداعتهم.



يُشار إلى أن الفريق الفلسطيني سيشارك خلال الأيام المقبلة في مسابقات العلوم ضمن هذا الأولمبياد.