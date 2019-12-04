قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما، شرق مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات معززة من جيش الاحتلال داهمت بلدة حزما فجراً، واعتقلت الشاب يحيى مأمون صبيح، والشقيقين محمد حابس صبيح وحمادة حابس صبيح، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).