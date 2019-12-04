شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة "احمي مستقبلي"

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة "احمي مستقبلي"
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني المؤتمر الصحفي الخاص بإقرار خطة العمل الوقائي لحماية الأطفال من الأفعال المخالفة للقانون ضمن حملة التوعية "احمي مستقبلي"، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية، والنيابة العامة ممثلة بالمستشار أكرم الخطيب، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ممثلة بمديرها خالد قزمار، والشرطة الفلسطينية ممثلة بالعقيد وفاء معمر، واليونيسيف ممثلة بالسيدة ايتونا ،ووزارة التربية والتعليم مثلها محمد حواش بتمويل من برنامج سواسية، وذلك صباح اليوم في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله بمشاركة.

خلال كلمته قال مجدلاني: "الأطفال هم الركيزة الأساسية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية، وهذا  يضع على عاتق الحكومة الفلسطينية وشركائها المحليين والدوليين توفير بيئة آمنة وممكنة، وجاذبة للأطفال في المدارس، والأسرة ، هي مسؤولية جميع الشركاء من المؤسسات والأفراد".

 وأضاف مجدلاني: تأتي هذه الحملة لرفع الوعي القانوني للأطفال بكافة الأفعال التي يمنعها القانون وقد يرتكبها الأطفال نتيجة عدم معرفتهم بخطورتها ونتائجها على الأفراد والمجتمع.

وأشار أن وزارة التنمية عملت على تأسيس شبكات لحماية الطفولة في جميع المحافظات بهدف حماية ورعاية الأطفال الذين يتعرضون للعنف والإساءة والاستغلال للحد من عمالة الأطفال والتسول والتسرب من المدارس، والحد من العنف الأسري والمدرسي، والحد من مشكلة الفقر و توفير الحماية والرعاية والتأهيل والدعم النفسي للأطفال .

ودعا وزير التنمية الاجتماعية، كافة اطياف المجتمع المشاركة بتوعية الاطفال بالأفعال التي يمكن ان يعاقب عليها القانون، معرباً عن أمله التوجه الينا بأي شكاوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الأطفال ليتم معالجتها استنادا للقانون.

بدورهم أعرب الشركاء عن أهمية هذه الحملة وضرورة خلق بيئة تعليمية آمنة لحماية الاطفال وضمان المصلحة الفضلى لهم ودمجهم بعجلة التنمية المستدامة في فلسطين.

ومن جانبه اكد قزمار أن الحركة العالمي للدفاع عن الأطفال تعتز بالشراكة مع كافة الشركاء العاملين في قطاع الطفولة وخاصة المشاركين في انجاز هذه الحملة لما لها من اهمية في الحد من العنف ضد الاطفال بكافة أشكاله، والوقاية من كافة الاجراءات الجزائية بحق الاطفال من خلال توعيتهم بالأفعال المخالفة للقانون والحد من ارتكابها.

وتستهدف حملة "احمي مستقبلي"  طلبة المدارس وكافة الأطفال في المراكز المجتمعية بالإضافة للأهالي والمرشدين التربويين وتنفذ أنشطة الحملة على مدار عامين بالشراكة ما بين وزارة التنمية والحركة العالمية.


أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

شاهد: تشييع جثمان أحمد عبد الرحمن بمشاركة الرئيس عباس

شاهد: تشييع جثمان أحمد عبد الرحمن بمشاركة الرئيس عباس

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

الجريمة الثانية خلال ساعات.. العثور على جثة فتى مشنوقاً بجنين والشرطة تُحقق

الجريمة الثانية خلال ساعات.. العثور على جثة فتى مشنوقاً بجنين والشرطة تُحقق

معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد

معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة &#34;احمي مستقبلي&#34;

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة "احمي مستقبلي"

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد

معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد

الديمقراطية: خطوات إسرائيل المُمّهّدة لضم المستوطنات تتطلب موقفاً عملياً من السلطة

الديمقراطية: خطوات إسرائيل المُمّهّدة لضم المستوطنات تتطلب موقفاً عملياً من السلطة

منوعات

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: &#34;انتبهوا جميعًا&#34;

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: "انتبهوا جميعًا"

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من &#34;ذا فويس&#34; تثير ضجة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من "ذا فويس" تثير ضجة

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

&#34;خادمة&#34; هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

"خادمة" هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

عربي

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة &#34;التجسس لصالح حزب الله&#34;

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة "التجسس لصالح حزب الله"

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

جرحى وقنابل مسيلة للدموع في احتجاجات بمدينة كربلاء العراقية

جرحى وقنابل مسيلة للدموع في احتجاجات بمدينة كربلاء العراقية