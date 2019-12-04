عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، في مقر الوزارة برام الله، اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون كوفيني اتفاقية لدعم الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم في فلسطين (2017-2022)، وذلك ضمن سلة التمويل المشترك JFA؛ التي تضم كلاً من إيرلندا وفنلندا وألمانيا والنرويج، إذ تهدف الاتفاقية لتعزيز فرص الحصول على تعليم آمن وشامل وعادل لجميع الطلبة.وفي هذا السياق، قدّم عورتاني شكره لإيرلندا لمواقفها المتقدمة الداعمة للقضية الفلسطينية؛ ومواصلتها دعم قطاع التعليم، مثمناً هذه الشراكة الناجزة لتنفيذ برامج تربوية هادفة ومستدامة تخدم تطوير التعليم وتجويد مخرجاته.وأطلع الضيف على الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي في فلسطين بفعل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة؛ خاصةً ما ارتكبه الاحتلال مؤخراً في القدس من إغلاق لمكتب التربية والتعليم واعتقال مديره ومصادرة أجهزة وملفات، الأمر الذي يهدد حق الطلبة في التعليم.من جانبه، أكد الوزير الإيرلندي حرص بلاده على مواصلة دعم فلسطين، بما في ذلك قطاع التعليم، لتمكين وزارة التربية من مواصلة تنفيذ برامجها التطويرية بكفاءة واقتدار، متطرقاً للدعم الإيرلندي لفلسطين والبرامج المنفذة في الضفة الغربية وقطاع غزة.