مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في مجال تنمية مواهبهم الابداعية وتطويرها في ظل رؤيتها الجديدة المرتكزة على الحماية الاجتماعية والتمكين، من أجل خلق المزيد من فرص العمل لهذه الفئة وتمكينها وإدماجها في المجتمع.



وأضاف أن الوزارة تسعى إلى فتح آفاق وفرص أمام المبدعين من الأشخاص ذوي الاعاقة للإبداع والتميز بما يضمن حقوقهم في المساواة وعدم التمييز، جاء ذلك خلال استقباله وفداً من مؤسسة"Engage" للتميز والابداع، في مكتبه، اليوم، بحث معهم سبل تعزيز التعاون لإطلاق منصة الموهبين ذوي الهمم"Habby" الالكترونية لاحتضان اصحاب المواهب والمبدعين من الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي تهدف إلى تحفيزهم وابراز مواهبهم المكبوتة وعرضها من خلال المنصة ليراها اكبر عدد ممكن من المتابعين والمهتمين.



بدوره أكد داوود القواسمي عضو مجلس الإدارة في المؤسسة استعداد المؤسسة بجميع طواقمها للعمل مع الوزارة لإطلاق هذه المنصة والتي ستخدم كثير من فئة الاشخاص ذوي الاعاقة، وشكر الوزارة على اهتمامها البالغ بالمبادرات الإبداعية واهتمامها بدعم الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم وبناء قدراتهم.