الجريمة الثانية خلال ساعات.. العثور على جثة فتى مشنوقاً بجنين والشرطة تُحقق



وكان المواطن محمد فتحي تيم، البالغ من العمر (37 عاماً) من سكان قلقيلية، قد قتل، اليوم الأربعاء، جراء تعرضه لإطلاق النار عليه من قبل مجهولين ببلدة سعير شمال شرق الخليل.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "بأن المواطن تيم قد تعرض لإطلاق نار في بلدة سعير فجر اليوم الأربعاء، من قبل مجهولين، أصيب نتيجة لذلك بعيار ناري في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وأدخل لقسم العناية المركز، بسبب خطورة حالته الصحية، إلا أنه فارق الحياة صباح اليوم متأثراً بإصابته الخطيرة".



وأضاف ارزيقات: "لقد تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الجريمة، حيث أمرت النيابة العامة بتحويل الجثمان لمعهد الطب العدلي في أبو ديس للتشريح".

رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بأنه تم العثور على جثة فتى (18 عاماً)، مشنوقاً في بلدة جلبون شرق مدينة جنين.وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة، توجهوا إلى مكان الحادث، وباشروا بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على الأسباب.