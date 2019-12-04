شؤون فلسطينية

الجريمة الثانية خلال ساعات.. العثور على جثة فتى مشنوقاً بجنين والشرطة تُحقق

الجريمة الثانية خلال ساعات.. العثور على جثة فتى مشنوقاً بجنين والشرطة تُحقق
رام الله - دنيا الوطن
أفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بأنه تم العثور على جثة فتى (18 عاماً)، مشنوقاً في بلدة جلبون شرق مدينة جنين.

وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة، توجهوا إلى مكان الحادث، وباشروا بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على الأسباب.

وكان المواطن محمد فتحي تيم، البالغ من العمر (37 عاماً) من سكان قلقيلية، قد قتل، اليوم الأربعاء، جراء تعرضه لإطلاق النار عليه من قبل مجهولين ببلدة سعير شمال شرق الخليل.    

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "بأن المواطن تيم قد تعرض لإطلاق نار في بلدة سعير فجر اليوم الأربعاء، من قبل مجهولين، أصيب نتيجة لذلك بعيار ناري في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وأدخل لقسم العناية المركز، بسبب خطورة حالته الصحية، إلا أنه فارق الحياة صباح اليوم متأثراً بإصابته الخطيرة".

وأضاف ارزيقات: "لقد تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الجريمة، حيث أمرت النيابة العامة بتحويل الجثمان لمعهد الطب العدلي في أبو ديس للتشريح".

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة &#34;احمي مستقبلي&#34;

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة "احمي مستقبلي"

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

شاهد: تشييع جثمان أحمد عبد الرحمن بمشاركة الرئيس عباس

شاهد: تشييع جثمان أحمد عبد الرحمن بمشاركة الرئيس عباس

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد

معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة &#34;احمي مستقبلي&#34;

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة "احمي مستقبلي"

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد

معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد

الديمقراطية: خطوات إسرائيل المُمّهّدة لضم المستوطنات تتطلب موقفاً عملياً من السلطة

الديمقراطية: خطوات إسرائيل المُمّهّدة لضم المستوطنات تتطلب موقفاً عملياً من السلطة

منوعات

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: &#34;انتبهوا جميعًا&#34;

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: "انتبهوا جميعًا"

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من &#34;ذا فويس&#34; تثير ضجة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من "ذا فويس" تثير ضجة

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

&#34;خادمة&#34; هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

"خادمة" هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

عربي

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة &#34;التجسس لصالح حزب الله&#34;

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة "التجسس لصالح حزب الله"

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

جرحى وقنابل مسيلة للدموع في احتجاجات بمدينة كربلاء العراقية

جرحى وقنابل مسيلة للدموع في احتجاجات بمدينة كربلاء العراقية