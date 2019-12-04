معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد





وتحدثت معايعة عما تمتلكه فلسطين من إمكانيات سياحية وتراثية واثرية تؤكد بان فلسطين مقصد سياحي مستقل في ظل التغيرات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، علاوة على امتلاك فلسطين لمجموعة من المواقع الاثرية والدينية الفريدة على مستوى العالم كالمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وكنيسة المهد والحرم الابراهيمي الشريف، متطرقة للحديث عن إجراءات الاحتلال من اغلاق وجدار وحواجز واقتحامات للمدن والمخيمات الفلسطينية علاوة على فرض سياسة الأمر الواقع، وجدار الضم والتوسع والذي عمل ولأول مرة بالتاريخ على فصل مدينة بيت لحم عن توءمها مدينة القدس.





معايعة أكدت على متانه العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيزها في المجال السياحي لتحقيق سبل تشجيع وتكثيف اعداد السياح الأيرلنديين القادمين الى فلسطين، وضرورة تطوير الجهود الثنائية الرامية الى تحقيق التشبيك المباشر بين القطاعين السياحيين الفلسطيني ونظيرة الإيرلنديين، هذا التشبيك والذي سيعود بالنفع على الجميع من خلال استخدام برامج سياحية فلسطينية ومرافق سياحية فلسطينية، علاوة على ضرورة دعوة مسؤولي ومنظمي القطاع السياحي الأيرلنديين الى زيارة فلسطين وذلك للاطلاع عن كثب على ما تمتلكه فلسطين من إمكانيات سياحية ولنقل صورة حقيقية عن صورة الأوضاع والنشاطات السياحي التي تقوم بها فلسطين في مجال السياحة.





وبدوره، فقد شكر سيمون الوزيرة معايعة على حفاوة الاستقبال، مشدداً على دعم إيرلندا الدائم للعملية السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية، وفق مبدأ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكداً مواقف الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.





ورافقت معايعة سيمون والوفد المرافق في زيارته إلى كنيسة المهد للاطلاع على ما تحويه الكنيسة من مقتنيات وما ترمز له، حيث قدم الدليل السياحي السيد جوني اليتيم، شرحاً كاملاً عن تاريخ الكنيسة ومقتنياتها.

رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والآثار السيدة رُلى معايعة، وزير خارجية إيرلندا السيد سيمون كوفيني والوفد المرافق له، حيث جرى الاستقبال أمام كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، حيث رحبت به وبالوفد المرافق له في فلسطين وبالأخص في مدينة الميلاد مدينة بيت لحم، هذه المدينة، التي احتضنت أحد أهم أحداث البشرية بميلاد السيد المسيح علية السلام.