منخفض جوي غداً وأمطار محدودة شمال فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

توقع ليث العلامي، الراصد الجوي، أن تتأثر الأراضي الفلسطينية، عصر ومساء يوم غدٍ الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، يتمركز شمالي سوريا.



وقال العلامي لـ"دنيا الوطن": "تغطي السماء سحب على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في الأجزاء الشمالية من فلسطين، تمتد لاحقاً نحو بقية المناطق، بحيث من المتوقع أن تهطل الأمطار على فترات بشدة متفاوتة ما بين الضعيفة والمتوسطة والغزيرة بشكل محدود".



وأشار العلامي، إلى أنه يسود أجواء باردة ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار فوق مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية.



وقال: "يوم الجمعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي؛ لتصبح دون معدلاتها العامة، ويسود طقس بارد بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق".



أما يوم السبت، فأكد العلامي، أنه لا يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، والتي تكون دون معدلاتها العامة بشكل قليل، وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، ويحتمل هطول زخات محلية من الأمطار، خاصة على السواحل.



وتوقع الراصد الجوي، أن تتأثر فلسطين مساء وليل الأحد، وخلال يوم الاثنين، بمنخفض جوي أكثر فعالية، بحيث قد يكون الأقوى منذ بداية الموسم، ومُحمل بكميات من الأمطار.