شؤون فلسطينية

برلماني أردني: إسرائيل تنتهك اتفاق (وادي عربة) والعلاقات معها متدهورة

برلماني أردني: إسرائيل تنتهك اتفاق (وادي عربة) والعلاقات معها متدهورة
النائب الأردني خليل عطية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
اعتبر النائب الأردني، خليل عطية، منع الأردن لليهود بالدخول لمنطقة البتراء، والوصول إلى مقام النبي هارون، قراراً حكيماً من الحكومة الأردنية، مؤكداً أن البرلمان، يؤيد هذه الخطوة ويدعمها، مردفاً: "هذا ما طالبنا به بالمجلس، فلا يجوز وجود أي أثر لهم في بلدنا".

وأضاف عطية في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "ما قام به اليهود داحل مقام النبي هارون من طقوس تلمودية، أحدث ضجة كبيرة لدى الشارع الأردني، حيث تحاول إسرائيل من خلال هذا التصرف، وضع موطئ قدم، بأن لهم إرث تاريخي في هذا المكان، وقيام الحكومة بالمنع، قرار حكيم في مكانه، وتُشكر على ذلك".

وأكد، أن العلاقات بين الأردن وإسرائيل متدهورة، بسبب الممارسات الإسرائيلية تجاه المواطنين الأردنيين تحديداً، وتجاه أهل فلسطين، بالإضافة لـ (صفقة القرن) وتداعياتها، والقرارات الإسرائيلية غير المقبولة، والتي كان آخرها قرار ضم غور الأردن لإسرائيل، واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، واصفاً الأمر بغير المقبول وغير المعترف به، ويحتم على الجميع رفض كل الممارسات الإسرائيلية.

وكشف عطية، أن هناك مطالبات سيادية كثيرة، وتم توقيع مذكرات لإلغاء معاهدات السلام الأردنية مع إسرائيل، لأن إسرائيل لا تحترم هذه المعاهدة، وانتهكتها بإعلان ضم الأغوار والقدس، وتنتهكها بالممارسات اليومية، وحبس المواطنين الأردنيين، الذين يرغبون بزيارة أهاليهم، وكان آخرهم (هبة اللبدي) و(مرعي)، بالإضافة إلى جثمان رأفت الديات، الذي استشهد داخل الأسر.

وأضاف: "ممارسات إسرائيل واضحة، وفيها انتهاك صريح لاتفاقية (وادي عربة) المشؤوم، يجب ألا تقابل بالضعف لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، والرد الفعلي بعدم احترامهم، وعدم السير بأي خطوات مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة".

وتبنى النائب عطية، أمس الثلاثاء، مذكرة وقع عليها عدد من النواب في البرلمان الأردني، طالب فيها الحكومة الأردنية بعدم الإفراج عن الإسرائيلي الذي تسلل من فلسطين إلى الأردن، إلا بالإفراج عن كل المعتقلين والمحكومين الأردنيين الموجودين في السجون الإسرائيلية، وكذلك الإفراج عن الجثامين.

وحملت المبادرة شعار "مبادلة الأسرى جميعهم وجثامين الأردنيين لدى إسرائيل الغاصبة، بأسيرهم، وجثمان الشهيد رأفت الديات". 

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة &#34;احمي مستقبلي&#34;

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة "احمي مستقبلي"

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

شاهد: تشييع جثمان أحمد عبد الرحمن بمشاركة الرئيس عباس

شاهد: تشييع جثمان أحمد عبد الرحمن بمشاركة الرئيس عباس

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

الجريمة الثانية خلال ساعات.. العثور على جثة فتى مشنوقاً بجنين والشرطة تُحقق

الجريمة الثانية خلال ساعات.. العثور على جثة فتى مشنوقاً بجنين والشرطة تُحقق

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة &#34;احمي مستقبلي&#34;

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة "احمي مستقبلي"

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد

معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد

الديمقراطية: خطوات إسرائيل المُمّهّدة لضم المستوطنات تتطلب موقفاً عملياً من السلطة

الديمقراطية: خطوات إسرائيل المُمّهّدة لضم المستوطنات تتطلب موقفاً عملياً من السلطة

منوعات

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: &#34;انتبهوا جميعًا&#34;

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: "انتبهوا جميعًا"

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من &#34;ذا فويس&#34; تثير ضجة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من "ذا فويس" تثير ضجة

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

&#34;خادمة&#34; هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

"خادمة" هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

عربي

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة &#34;التجسس لصالح حزب الله&#34;

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة "التجسس لصالح حزب الله"

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

جرحى وقنابل مسيلة للدموع في احتجاجات بمدينة كربلاء العراقية

جرحى وقنابل مسيلة للدموع في احتجاجات بمدينة كربلاء العراقية