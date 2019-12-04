عشراوي تبحث مع مدير مركز كارتر آخر المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية

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رام الله - دنيا الوطن

استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، مدير المكتب الميداني لمركز"كارتر للسلام" في فلسطين السيد خوسيه فيركات، وبحثت معه دور المركز ونشاطاته المتعلقة بدعم المصالحة وإجراء الانتخابات وآخر التطورات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.



وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر المنظمة، التطرق للوضع السياسي العام والمستجدات الميدانية على الأرض، والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق شعبنا الأعزل وأرضه وممتلكاته، والدور المطلوب من المجتمع الدولي للجم دولة الاحتلال ومواجهة سياسات أمريكا التدميرية تجاه قضيتنا العادلة والوقوف في وجه الخطر المحدق الذي يمر به العالم برمته.



وتم التطرق أيضا للوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك توجهات القيادة الجادة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها مطلبا واستحقاقا أساسيا لتمكين الوضع الفلسطيني الداخلي وأهمية دعم دول العالم لجهود إجرائها والتصدي لأية تدخلات إسرائيلية قد تحول دون ذلك وخصوصا في القدس المحتلة، كما وجرى بحث أهمية اتخاذ خطوات جديه وفاعلة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.



من جانبه استعرض السيد فيركات رؤيا مركز كارتر وأهدافه ومبادراته المستقبلية ودوره في إنجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها ومنع أية محاولات للتشويش عليها وذلك انطلاقا من المبادئ التي رسخها الرئيس جيمي كارتر، كما وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتواصل وصولا نحو تحقيق الأهداف المشتركة.