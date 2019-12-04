هيئة مكافحة الفساد تُوقع مذكرة تفاهم مع الدفاع المدني الفلسطيني

لتمويل برامج التنمية، كما يقوض ثقة المواطنين بجهود الحكومة، ويعيق المنافسة الشريفة والعادلة، ويساهم في تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة.



وأكد على ضرورة تطبيق سياسات وإجراءات فاعلة لمكافحة الفساد والوقاية منه ومحاربته، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطره، وملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم، موضحا بأن هيئة مكافحة الفساد تسعى لإشراك الكل الفلسطيني في جهود

مكافحة الفساد، حيث عملت على إعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 بتشاركية وطنية واسعة.



وأوضح براك، أن رئيس دولة فلسطين، سيطلق الاستراتيجية بنفسه، وذلك في مستهل افتتاحه للمؤتمر الدولي الذي تعقده هيئة مكافحة الفساد بعنوان "نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة"، حيث سيستمر المؤتمر على مدى يومين، وستقدم خلاله أكثر من 70 ورقة عمل، ودعا جميع العاملين في جهاز الدفاع المدني للحضور والمشاركة بالمؤتمر.



من جانبه، أكد نصار، أن هيئة مكافحة الفساد، تلعب دوراً مهماً وريادياً في الحفاظ على مكتسبات الشعب ومصالحه، مشيراً إلى أن دور جهاز الدفاع المدني يتشابه مع الهيئة، حيث يسعى الجهاز للحفاظ على ممتلكات الشعب.



وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يهدف لتنظيم إجراءات العمل المشتركة بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة، ويحافظ على جميع ممتلكات الدولة والشعب.



وأشاد نصار بعمل هيئة مكافحة الفساد، وجهودها الكبيرة وإنجازاتها التي تمكنت من تحقيقها على الرغم من جميع الصعوبات.



وبعد ذلك فُتح باب النقاش، حيث أجاب براك على أسئلة الحضور المتعلقة بآلية عمل الهيئة واختصاصاتها، مشيراً إلى نظام حماية الشهود والمبلغين عن شبهات الفساد.



واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تعزيز التعاون في تنفيذ مدونة الاخلاق وقواعد سلوك قوى الامن الفلسطيني لدى الدفاع المدني، واجراء دراسات حول مخاطر "التفتيش والتراخيص" في الجهاز، وتدريب وتوعية كادر جهاز الدفاع

المدني بخصوص مكافحة الفساد، والتعاون بخصوص إقرارات الذمة المالية، وإعداد وبلورة خطة جهاز الدفاع المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.



وبعد توقيع الاتفاقية، نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني، ورشة عمل توعوية لموظفي الجهاز المدني، ناقش خلالها مدير عام التخطيط والدراسات في هيئة مكافحة الفساد الدكتور حمدي الخواجا، مخاطر الفساد في عمل الجهاز المدني، مشيراً إلى عناصر وأركان الحكم الرشيد وأبرزها التوافق والشفافية وحكم القانون والمشاركة والمحاسبة والمساواة، موضحاً الأسباب التي قد تؤدي للوقوع في شبهات الفساد، وأهمها الجاهزية الشخصية والفرص والضغوطات.



رام الله - دنيا الوطنوقعت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، 4 كانون الأول/ ديسمبر 2019، مذكرة تفاهم مع الدفاع المدني الفلسطيني؛ لتعزيز التعاون والعمل المشترك.حيث جرى توقيع الاتفاقية في مقر الدفاع المدني، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد، أحمد براك، ومدير عام جهاز الدفاع المدني ركن يوسف نصار، وممثلين عن الجانبين.وأشار براك إلى أن الفساد يشكل المصدر الرئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر، حيث تتضاءل قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية ذات الصلة برفاهية المواطن وتأمين المساواة وتحقيق العدالة وبناء دولة القانون، في ظل انتشار الفساد وتفشيه، موضحاً بأن الفساد يلتهم القسم الأعظم من الموارد المخصصة