شؤون فلسطينية

عيسى يُؤكد على أهمية الإعلام في فضح انتهاكات الاحتلال

عيسى يُؤكد على أهمية الإعلام في فضح انتهاكات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، على أهمية الإعلام بأشكاله المختلفة، ودوره الكبير في فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل ومقدساته، وذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، لوكيل وزارة الإعلام، يوسف المحمود في مقر الهيئة بمدينة رام الله.

ووضع عيسى وكيل وزارة الإعلام بإنجازات الهيئة الاسلامية المسيحية، وتقاريرها الشهرية، الخاصة بفضح وتوثيق انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وضد مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقدم ملخصاً لصورة الأوضاع في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة، والتي يأتي الاستيطان بكافة أشكاله في مقدمتها، مشيراً إلى المخطط  الاستيطاني الجديد في قلب مدينة الخليل، والذي سيقام فيما يعرف بـ"سوق الجملة"، والذي سيؤدي إلى تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي، وحي (أبراهام أفينو) الاستيطاني القريب الذي أقيم عام 1984، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في المدينة.

ومن جانبه، أطلع المحمود الأمين العام للهيئة، على الدور الرائد لوزارة الإعلام برئاسة الوزير نبيل أبو ردينة في فضح انتهاكات الاحتلال للعالم أجمع، ووضعه بصورة الجرائم ضد المواطن الفلسطيني في أرضه، مثمناً تقارير الهيئة الشهرية الخاصة بالوقوف على انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة.

واتفق الطرفان على مواصلة اللقاء، بما يُعزز الدور الإعلامي، بفضح انتهاكات الاحتلال، وإجراءاته التهويدية.

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة &#34;احمي مستقبلي&#34;

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة "احمي مستقبلي"

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

شاهد: تشييع جثمان أحمد عبد الرحمن بمشاركة الرئيس عباس

شاهد: تشييع جثمان أحمد عبد الرحمن بمشاركة الرئيس عباس

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

الجريمة الثانية خلال ساعات.. العثور على جثة فتى مشنوقاً بجنين والشرطة تُحقق

الجريمة الثانية خلال ساعات.. العثور على جثة فتى مشنوقاً بجنين والشرطة تُحقق

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

رئيس مجلس الأمة الكويتي يؤكد دعمه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان بينهم شقيقان من بلدة حزما

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة &#34;احمي مستقبلي&#34;

التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يطلقان بحملة "احمي مستقبلي"

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

عورتاني ووزير خارجية إيرلندا يوقعان اتفاقية لدعم خطة التعليم الاستراتيجية

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

المركز الفلسطيني يصدر بيانًا بشأن وفاة موقوف في مركز توقيف أريحا

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

مجدلاني: نسعى إلى فتح آفاق التميز والابداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد

معايعة تستقبل وزير خارجية إيرلندا في كنيسة المهد

الديمقراطية: خطوات إسرائيل المُمّهّدة لضم المستوطنات تتطلب موقفاً عملياً من السلطة

الديمقراطية: خطوات إسرائيل المُمّهّدة لضم المستوطنات تتطلب موقفاً عملياً من السلطة

منوعات

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

براد بيت يعترف بعدم بكائه منذ 20 عامًا.. ويكشف السبب الوحيد لتأثره

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: &#34;انتبهوا جميعًا&#34;

العثور على ثالث نجم كوري ميتاً بظروف غامضة بعدما كتب: "انتبهوا جميعًا"

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

رسالة عنيفة من ريم البارودي.. هل تقصد أحمد سعد؟

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.. التفاصيل الكاملة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من &#34;ذا فويس&#34; تثير ضجة

لقطات لم تعرض لأحلام على الشاشة من "ذا فويس" تثير ضجة

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

من طفل لاجئ في بيروت.. إلى صديق سلمى حايك وأنجلينا جولي

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

شاهد: نادين الراسي تفاجئ الجميع بارتباطها مرة جديدة

&#34;خادمة&#34; هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

"خادمة" هيثم أحمد زكي تستولي على سيارته بعد وفاته

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

مشاهير العرب ينعون شعبان عبدالرحيم بكلمات مؤثرة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

تشييع جثماني الفنانين شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري بجنازة واحدة

عربي

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة &#34;التجسس لصالح حزب الله&#34;

السجن 40 عاماً لأمريكي بتهمة "التجسس لصالح حزب الله"

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

إصابة تسعة عناصر من الأمن العراقي بتفجير قنبلة بشارع الرشيد ببغداد

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

اغتيال ثاني مسؤول أمني في العاصمة اليمنية خلال 48 ساعة

جرحى وقنابل مسيلة للدموع في احتجاجات بمدينة كربلاء العراقية

جرحى وقنابل مسيلة للدموع في احتجاجات بمدينة كربلاء العراقية