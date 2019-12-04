عيسى يُؤكد على أهمية الإعلام في فضح انتهاكات الاحتلال



ووضع عيسى وكيل وزارة الإعلام بإنجازات الهيئة الاسلامية المسيحية، وتقاريرها الشهرية، الخاصة بفضح وتوثيق انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وضد مقدساتها الإسلامية والمسيحية.



وقدم ملخصاً لصورة الأوضاع في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة المقدسة، والتي يأتي الاستيطان بكافة أشكاله في مقدمتها، مشيراً إلى المخطط الاستيطاني الجديد في قلب مدينة الخليل، والذي سيقام فيما يعرف بـ"سوق الجملة"، والذي سيؤدي إلى تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي، وحي (أبراهام أفينو) الاستيطاني القريب الذي أقيم عام 1984، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في المدينة.



ومن جانبه، أطلع المحمود الأمين العام للهيئة، على الدور الرائد لوزارة الإعلام برئاسة الوزير نبيل أبو ردينة في فضح انتهاكات الاحتلال للعالم أجمع، ووضعه بصورة الجرائم ضد المواطن الفلسطيني في أرضه، مثمناً تقارير الهيئة الشهرية الخاصة بالوقوف على انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة.



واتفق الطرفان على مواصلة اللقاء، بما يُعزز الدور الإعلامي، بفضح انتهاكات الاحتلال، وإجراءاته التهويدية.

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، على أهمية الإعلام بأشكاله المختلفة، ودوره الكبير في فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل ومقدساته، وذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، لوكيل وزارة الإعلام، يوسف المحمود في مقر الهيئة بمدينة رام الله.