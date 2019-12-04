هيئة الأسرى: "محكمة ثلثي المدة" تُقرر الإفراج عن الفتى محمد المغالسة

من عيادة المعتقل.





كما يذكر، أن الأسير مغالسة، اضطر لإزالة جسر تقويم الأسنان مستخدماً (مقص الأظافر) بمساعدة رفاقه المعتقلين؛ للتخفيف من أوجاعه، ولا زال الأسير بحاجة لمتابعة طبية لوضعه الصحي.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الأربعاء، أن محكمة ثلثي المدة (شليش)، والتي عقدت جلستها اليوم في سجن (الشارون)، قررت الإفراج عن الفتى محمد عبد العزيز عبد الفتاح المغالسة (18 عاماً) من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.وأوضحت الهيئة، أن المحكمة، قررت الإفراج عن الأسير مغالسة، ولكنها علقت تنفيذ القرار لمدة أسبوع لإعطاء النيابة العسكرية مساحة للاستئناف، في حال رغبت بذلك.يُذكر، أن الأسير مغالسة، معتقل منذ تاريخ 25/2/2019 ومحكوم بالسجن لمدة عام ويوم، ويقبع حالياً في معتقل (عوفر)، ومنذ فترة تعرض الأسير للاهمال الطبي والمماطلة من قبل إدارة المعتقل، حيث كان يعاني من التهابات وتقرحات في محيط أسنانه، وبعد أن وصل الألم إلى حدّ لا يمكن احتماله، ودون أن يجد أيَّة استجابة