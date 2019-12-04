شؤون فلسطينية

الأوقاف تعقد اجتماعها الأول لاستئجار سكن حجاج المحافظات الشمالية

الأوقاف تعقد اجتماعها الأول لاستئجار سكن حجاج المحافظات الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اجتماعها الأول لاستئجار سكن حجاج فلسطين للمحافظات الشمالية في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لموسم حج 2020 م/ 1441 هـ.

وحضر الاجتماع، اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب، وأعضاء لجنة الحج والعمرة في الوزارة، بالإضافة إلى مندوبين عن وزارات المالية، والسياحة والآثار، وديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقال أبو الرب، إن اللجنة المشكلة، ستتوجه إلى الأراضي السعودية الأسبوع المقبل؛ لإتمام إجراءات استئجار سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق المواصفات والمقاييس التي تضعها اللجنة، وتراعي تقديم أفضل الخدمات التي تحقق راحة الحاج.

وبين أهمية سكن الحجاج وانعكاساته على حجاج فلسطين، مشدداً على أن الوزارة، واللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمتابعة استئجار سكن الحجاج، ماضية في تنفيذ سياستها باتجاه الرقي بوضع الحاج الفلسطيني، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان له، وفي كافة المحطات التي يمر بها، خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله
ومسكنه.

وأشار إلى أن باقي القضايا المتعلقة بموسم الحج الحالي، سيتم مناقشتها قبيل توقيع بروتوكول الحج مع وزارة الحج السعودية، خاصة فيما يتعلق بالمشاعر والمناسك وترتيبات الاستقبال والإقامة في منى وعرفة.

وقدم شكره إلى محمد اشتية، رئيس مجلس الوزراء، الذي أعطى تعليماته وموافقته للجنة على الاستئجار المباشر لراحة الحجاج وتوفير الخدمة الأفضل.

بدوره، أوضح سليم الأشقر، الوكيل المساعد للحج والعمرة، أن التوجه لدى الوزارة، بأن يكون سكن الحجاج لهذا العام بمكة المكرمة في فنادق تقع جميعها في المنطقة المركزية عن الحرم المكي، ويجب أن تكون مصنفة حسب هيئة المواصفات
والمقاييس السعودية، ومجهزة بجميع المرافق التي تخدم الحجاج.

وفيما يتعلق بسكن الحجاج في المدينة المنورة، أوضح الأشقر، أن الفنادق التي سيتم معاينتها واستئجارها لا تزيد على 150 متراً عن بلاط الحرم النبوي الشريف، وجميعها فنادق مصنفة، مع تقديم وجبة إفطار يومية للحجاج فيها، دون التراجع عن المستوى الذي وصلت إليه بعثة الحج في السنوات الماضية.

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