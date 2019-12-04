هيئة الأسرى: جلسة محكمة تُعقد للأسير المضرب مصعب الهندي مساء اليوم
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، قرّرت عقد جلسة للأسير مصعب الهندي، المضرب عن الطعام منذ (71) يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، قرّرت عقد جلسة للأسير مصعب الهندي، المضرب عن الطعام منذ (71) يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وتُعقد المحكمة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء؛ بناءً على التماس تقدّمت به محامية الأسير الهندي، بسبب تدهور وضعه الصّحي.
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