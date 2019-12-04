هيئة الأسرى: جلسة محكمة تُعقد للأسير المضرب مصعب الهندي مساء اليوم













وتُعقد المحكمة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء؛ بناءً على التماس تقدّمت به محامية الأسير الهندي، بسبب تدهور وضعه الصّحي.

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، قرّرت عقد جلسة للأسير مصعب الهندي، المضرب عن الطعام منذ (71) يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.