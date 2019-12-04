طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس، سيكون للحافلات من الحادية عشرة حتى الثالثة عشرة من كشف (12/1).



وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة تواجد المسافرين صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والالتزام بموعد سفرهم، حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.



وطالبت الوزارة، المسافرين، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



رام الله - دنيا الوطن