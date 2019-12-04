حماس: المستشفى الميداني دون أثمان سياسية أو تهديدات أمنية وبقاؤه قرار فصائلي

قال الناطق باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع: إن المستشفى الدولي الميداني، حاجة مُلحة للمرضى في قطاع غزة، وليس له أي أثمان سياسية أو تهديدات أمنية.



وأضاف القانوع، في تصريح صحفي، الأربعاء، أن قرار بقاء المستشفى الميداني من عدمه قرار وطني وفصائلي، متابعاً: "مسيرات العودة وكسر الحصار بحيويتها وديموميتها وبأدواتها السلمية والشعبية، ماضية بإجماع وطني، ودعم شعبي، دون أي تردد أو تلكؤ".



وتابع القانوع: "مسيرات العودة، قد تتريث أو تتوقف قليلاً تقديراً للمصلحة الوطنية، لكنها لن تنتهي إلا بانتزاع كامل مطالبها من الاحتلال، وتحقيق أهدافها".





رام الله - دنيا الوطن