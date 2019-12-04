ملادينوف: أتمنى أن يتحقق الوعد بإجراء أول انتخابات للفلسطينيين



وقال ملادينوف، في كلمة له بعد وصوله لمقر افتتاح المرحلتين الثانية والثالثة من محطة تحلية المياه في دير البلح وسط قطاع غزة: "أتمنى أن يتحقق الوعد، بإجراء أول انتخابات للفلسطينيين منذ عام 2006 وألا يقف أحد، ويمنع تحقيق ذلك".



وأكد المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة، ستواصل دعم الفلسطينيين، في حقهم بالحصول على الدولة، سكان غزة يعيشون في حصار وانقسام منذ 13 عاماً، قائلاً: "الفلسطينيون باتوا يتوسلون الغذاء والدواء والكهرباء، ونحن هنا لمساعدتهم؛ ولإيجاد حلول سياسية وإنسانية".

رام الله - دنيا الوطنأعرب نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن أمله بأن يتحقق الوعد بإجراء الانتخابات، وأن يكون الفلسطينيون للمرة الأولى منذ عام 2006 قادرين على اختيار قيادتهم.