المفتي العام يُدين عدوان الاحتلال على المسجدين الأقصى والإبراهيمي





وبين المفتي، أن الاعتداء جاء لتأمين طريق اقتحامات المستوطنين، الذين يسيرون من منطقة باب الرحمة، والتي يتم خلالها إخلاء المنطقة بالكامل، مضيفاً: إن هذا التصعيد عدوان صارخ، واستفزاز حقيقي لمشاعر المسلمين، يهدف إلى طمس التاريخ الإسلامي، ويندرج ضمن عملية التهويد التي تجري على قدم وساق لأقدس مقدسات المسلمين في فلسطين.



وبين أن هذه الأعمال العدوانية، تخدم مشاريع استعمارية تهويدية مفروضة بقوة الاحتلال وجبروته، وتمثل امتدادًا للحرب الشاملة التي يشنها على القدس والخليل والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والهادفة إلى فرض أمر واقع تهويدي على الأرض الفلسطينية، محذراً من التعايش مع هكذا واقع مأساوي ومرير.





وطالب المفتي، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المتخصصة بتحرك جاد وفاعل؛ لضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس، والمسجدين الأقصى المبارك، والإبراهيمي في الخليل، والأرض الفلسطينية كافة.

رام الله - دنيا الوطندان محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، قيام فرق هندسية إسرائيلية، باعتلاء سطح المسجد الإبراهيمي الشريف، ومسح جدرانه وساحاته وتصويرهما، تحت حماية جنود الاحتلال.ونوه إلى أن هذا الاعتداء، يقع بالتزامن مع تصعيد الإجراءات الاستفزازية، التي يقوم بها جنود الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، حيث تم الاعتداء على سيدة وشاب، وهما يؤديان الصلاة في منطقة مصلى باب الرحمة، داخل المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على الشاب بالضرب والدفع، وأوقعته أرضاً، وقيدتهما بالقيود الحديدية واعتقلتهما.